На границе с Украиной поляк сбил трех украинских водителей: подробности (видео)

О состоянии водителей пока ничего не известно

На пункте пропуска Рава-Русская продолжается забастовка польских перевозчиков. Один из водителей сбил на пешеходном переходе троих украинских коллег.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский и опубликовал кадры с места событий. На место приехала скорая помощь и правоохранители.

Более того, митингующие поляки из партии местного депутата Рафаля Меклера признались, что протесты проплачены.

"Это уже просто какое-то адище там несется. Кстати, польские митингующие из партии Рафаля Меклера признались, что за перекрытие границы получают по 400 злотых в день", — написал журналист.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, но об их состоянии ничего не известно. Украинские водители заблокировали транспортное средство, которое сбило троих перевозчиков из Украины. Если полиция не арестует виновного, они угрожают заблокировать дорогу фурами и не отпускать его с места ЧП.

Польская полиция пытается не допустить, чтобы на виновника ДТП напали украинские водители и отгоняет их от транспортного средства.

В комментариях украинцы возмущены действиями поляков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на границе Польши и Украины в пробке умерли два водителя. 54-летний скончался 12 ноября перед пунктом пропуска "Дорогуск — Ягодин", а второй водитель умер недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец" 23 ноября.