Несмотря на блокаду границы: Украина сделала заявление насчет "транспортного безвиза"

В украинском Министерстве инфраструктуры уверены, что "транспортный безвиз" никак не отразился на грузоперевозках в ЕС

Несмотря на блокаду польских перевозчиков на границе, Украина все равно намерена продлить так называемый "транспортный безвиз" со странами ЕС. Это соглашение существенно упрощает импорт и экспорт товаров в Польшу и другие страны.

Об этом сообщил замминистра Сергей Деркач на итоговой конференции Министерства инфраструктуры, передает LIGA.net. По его словам, от "транспортноого безвиза" выигрывает не только Украина

"Мы работаем над продолжением транспортного безвиза с Евросоюзом, работаем с нашими соседями, чтобы показать им, что мы не повлияли на рынок грузовых перевозок в их странах, а наоборот – увеличили эти возможности. Потому что импорт из Польши в Украину вырос на 40%. Большинство грузов идет именно автомобильным транспортом", – сказал Сергей Деркач.

Соглашение о "транспортном безвизе" дает возможность украинским перевозчикам пересекать границу без специального разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в ЕС. До того, как польские перевозчики устроили блокаду на границе, "транспортный безвиз" помогал избежать остановки украинского экспорта через автомобильные пункты пропуска.

В начале декабря состоялась встреча транспортного совета Еврокомиссии. Три страны (Польша, Венгрия и Словакия) попросили пересмотреть соглашение и вернуть разрешительную систему, но им отказали. Повторное обсуждение либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом после 30 июня 2024 года состоится в марте следующего года.

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