Поляки не разблокировали границу: названы самые проблемные пункты пропуска

На границе остаются тысячи грузовиков

Хотя началась разблокировка польско-украинской границы, по состоянию на утро 12 декабря продолжается блокирование движения грузовиков в трех пунктах пропуска на границе с Польшей и в одном — на въезд в Словакию. Всего в очередях на границе остается более 5 тысяч грузовиков.

"На границе с Польшей продолжается блокирование трех направлений "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец-Корчева" и "Шегини — Медика". На этих направлениях в очереди в сторону Украины — 2600 грузовиков. Больше всего — напротив пункта пропуска "Шегини". Остается примерно то количество грузовиков, которые и до этого пересекали эти ПП, интенсивности не отмечаем", — рассказал спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

На пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", где 11 декабря было разблокировано по информации от польских пограничников, в очереди находится примерно 700 грузовиков. По состоянию на утро понедельника, там была 1000. За сутки границу на этом направлении пересекло 420 грузовиков, 300 из которых — в сторону Украины.

"На направлениях, где блокировка продолжается, по информации польских пограничников на утро — 2 610 грузовиков: "Шегини" — 1 300, "Рава-Русская" — 750, "Краковец" — 560", — уточнил Демченко "Укринформу".

На границе со Словакией блокирование движения продолжается. В частности перекрыт пункт пропуска "Ужгород-Вышне Немецке" — ограничено движение грузовиков из Украины, а в Украину дорога открыта. В сторону Украины, по информации от словацких пограничников находится почти 600 грузовиков. В "ЄЧерга" зарегистрировано более 1200 грузовиков на выезд хотели бы пересечь границу со Словакией.

Интенсивность движения в пункте пропуска "Чоп-Захонь" с Венгрией остается. По состоянию на утро 500 грузовиков в очереди ожидают пересечения границы.

Спикер ГПСУ добавил, что увеличен грузопоток и на границе с Румынией, где ранее очередей не наблюдалось. В пункте пропуска "Порубное-Сирет" по состоянию на утро 12 декабря въезда в Украину ожидают 800 грузовиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина пытается разблокировать польскую границу после месячной забастовки. Поскольку на границе собралось около 11 тысяч грузовиков, возобновление движения потребует нескольких дней.