Поляки не розблокували кордон: названо найпроблемніші пункти пропуску

На кордоні залишаються тисячі вантажівок

Хоча почалося розблокування польсько-українського кордону, станом на ранок 12 грудня триває блокування руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею та в одному на в’їзд до Словаччини. Всього в чергах на кордоні залишається понад 5 тисяч вантажівок.

"На кордоні з Польщею триває блокування трьох напрямків "Рава-Руська — Гребінне", "Краковець-Корчева" та "Шегині — Медика". На цих напрямках у черзі у бік України — 2 600 вантажівок. Найбільше — навпроти пункту пропуску "Шегині". Залишається приблизно та кількість вантажівок, які і до цього перетинали ці ПП, інтенсивності не відзначаємо", — розповів речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

На пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ", де 11 грудня було розблоковано за інформацією від польських прикордонників, у черзі перебуває приблизно 700 вантажівок. Станом на ранок понеділка там було 1000. За добу кордон на цьому напрямі перетнуло 420 вантажівок, 300 з яких — у бік України.

"На напрямках, де блокування триває, за інформацією польських прикордонників на ранок — 2 610 вантажівок: "Шегині" — 1 300, "Рава-Руська" — 750, "Краківець" — 560", — уточнив Демченко "Укрінформу".

На кордоні зі Словаччиною блокування руху продовжується. Зокрема, перекрито пункт пропуску "Ужгород-Вишне Нємецке" — обмежено рух вантажівок з України, а в Україну дорога відкрита. У бік України, за інформацією від словацьких прикордонників, перебуває майже 600 вантажівок. В "ЄЧергі" зареєстровано понад 1200 вантажівок на виїзд хотіли б перетнути кордон зі Словаччиною.

Інтенсивність руху у пункті пропуску "Чоп-Захонь" з Угорщиною залишається. Станом на ранок 500 вантажівок у черзі очікують на перетин кордону.

Речник ДПСУ додав, що збільшено вантажопотік і на кордоні з Румунією, де раніше черг не спостерігалося. У пункті пропуску "Порубне-Сірет" станом на ранок 12 грудня на в’їзд в Україну чекають 800 вантажівок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Україна намагається розблокувати польський кордон після місячного страйку. Оскільки на кордоні зібралося близько 11 тисяч вантажівок, відновлення руху вимагатиме кілька днів.