Залужного, Шмигаля та інших: хочуть перевірити на поліграфі: навіщо і що буде, якщо відмовляться

Законопроєкт уже було подано до Ради

Вже колишній представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський пропонує перевіряти на детекторі брехні депутатів та топ-чиновників. У такий спосіб він хоче виявляти проросійських агентів.

Відповідний законопроект уже було подано до Ради. Він стосуватиметься цілої низки категорій посадових осіб органів державної влади України.

"З метою запобігання та виявлення протиправної діяльності таких осіб в інтересах Російської Федерації, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, державоюокупантом та державою-терористом, а також Республіки Білорусь, яка є учасником Договору про створення Союзної держави з Російською Федерацією", — йдеться у документі.

У проєкті йдеться, що під перевірку на поліграфі підпадають:

народні депутати України;

прем’єр-міністр, перший віце-прем’єр, віце-прем’єр-міністри та міністри;

керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів, їхні перші заступники, державні секретарі міністерств;

керівник Офісу президента та його заступники;

Генеральний прокурор, керівник Національної поліції, директор Державного бюро розслідувань, директор Бюро економічної безпеки, директор Національного антикорупційного бюро, голова Державної митної служби, голова Державної міграційної служби, їхні заступники, голова СБУ;

Головнокомандувач Збройних Сил, начальник Генерального штабу Збройних Сил; командувач видами та окремими пологами військ Збройних сил;

командувачі (начальники) військових адміністрацій;

судді Конституційного, Верховного суду; члени Вищої ради правосуддя; члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Наголошується, дослідження пропонується проводити незалежними фахівцями, які будуть обрані під час жеребкування серед осіб, які мають диплом магістра та післядипломну освіту за напрямом "поліграфологія". Його результати не публікуватимуться, проте про осіб, які відмовилися проходити поліграф, розповідатимуть публічно. Також небажання проходити тест може бути підставою для відмови у розгляді кандидатури такої особи у призначенні на відповідну посаду (якщо це передбачено законом).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Веніславський чесно розповів про причину свого звільнення.