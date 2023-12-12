Залужного, Шмыгаля и других: хотят проверить на полиграфе: зачем и что будет, если откажутся

Законопроект уже был подан в Раду

Уже бывший представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский предлагает проверять на детекторе лжи депутатов и топ-чиновников. Таким образом он хочет выявлять пророссийских агентов.

Соответствующий законопроект уже был подан в Раду. Он будет касаться целого ряда категорий должностных лиц органов государственной власти Украины.

"С целью предотвращения и выявления противоправной деятельности таких лиц в интересах Российской Федерации, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором, государством-оккупантом и государством-террористом, а также Республики Беларусь, которая является участником Договора о создании Союзного государства с Российской Федерацией", — говорится в документе.

В проекте говорится, что под проверку на полиграфе подпадают:

народные депутаты Украины;

премьер-министр, первый вице-премьер, вице-премьер-министры, а также министры;

руководители центральных органов исполнительной власти, не входящих в состав Кабинета Министров, их первые заместители, государственные секретари министерств;

руководитель Офиса президента и его заместители;

Генеральный прокурор, руководитель Национальной полиции, директор Государственного бюро расследований, директор Бюро экономической безопасности, директор Национального антикоррупционного бюро, председатель Государственной таможенной службы, глава Государственной миграционной службы, их заместители, глава СБУ;

Главнокомандующий Вооруженными Силами, начальник Генерального штаба Вооруженных сил; командующий видами и отдельными родами войск Вооруженных сил;

командующие (начальники) военных администраций;

судьи Конституционного, Верховного суда; члены Высшего совета правосудия; члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Отмечается, исследование предлагается проводить независимыми специалистами, которые будут избраны при жеребьевке среди лиц, имеющих диплом магистра и последипломное образование по направлению "полиграфология". Его результаты не будут публиковаться, однако о лицах, которые отказались проходить полиграф будут рассказывать публично. Также нежелания проходить тест может быть основанием для отказа в рассмотрении кандидатуры такого лица в назначении на соответствующую должность (если это предусмотрено законом).

Напомним, ранее мы писали о том, что Вениславский честно рассказал о причине своего увольнения.