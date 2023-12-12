Попри блокаду кордону: Україна зробила заяву щодо "транспортного безвізу"

В українському Міністерстві інфраструктури впевнені, що "транспортний безвіз" ніяк не позначився на вантажоперевезеннях до ЄС

Попри блокаду польських перевізників на кордоні, Україна все одно має намір продовжити так званий "транспортний безвіз" з країнами ЄС. Ця угода суттєво спрощує імпорт та експорт товарів до Польщі та інших країн.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач під час підсумкової конференції Міністерства інфраструктури, передає LIGA.net. За його словами, від "транспортного безвізу" виграє не лише Україна.

"Ми працюємо над продовженням транспортного безвізу з Євросоюзом, працюємо з нашими сусідами, щоб показати їм, що ми не вплинули на ринок вантажних перевезень у їхніх країнах, а навпаки – збільшили ці можливості. Тому що імпорт із Польщі до України зріс на 40%". Більшість вантажів іде саме автомобільним транспортом", – сказав Сергій Деркач.

Угода про "транспортний безвіз" дає можливість українським перевізникам перетинати кордон без спеціального дозволу на двосторонні та транзитні перевезення до ЄС. До того, як польські перевізники влаштували блокаду на кордоні, транспортний безвіз допомагав уникнути зупинки українського експорту через автомобільні пункти пропуску.

На початку грудня відбулася зустріч транспортної ради Єврокомісії. Три країни (Польща, Угорщина та Словаччина) попросили переглянути угоду та повернути дозвільну систему, але їм відмовили. Повторне обговорення щодо лібералізації вантажних перевезень автомобільним транспортом після 30 червня 2024 року відбудеться у березні наступного року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Укрзалізниця вигадала спосіб, як доставляти фури з України до Польщі та назад. Вже здійснено перший успішний рейс.