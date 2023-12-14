На кордоні з Україною поляк збив трьох українських водіїв: подробиці (відео)

Про стан водіїв поки що нічого не відомо

На пункті пропуску Рава-Руська триває страйк польських перевізників. Один із водіїв збив на пішохідному переході трьох українських колег.

Про це повідомив журналіст Євген Плінський та опублікував кадри з місця подій. На місце приїхала швидка допомога та правоохоронці.

Щобільше, поляки з партії місцевого депутата Рафаля Меклера, які мітингують, зізналися, що протести проплачені.

"Це вже просто якесь адище там мчить. До речі, польські мітингувальники з партії Рафаля Меклера зізналися, що за перекриття кордону отримують по 400 злотих на день", — написав журналіст.

Постраждалим надали медичну допомогу, але про їхній стан нічого не відомо. Українські водії заблокували транспортний засіб, який збив трьох перевізників з України. Якщо поліція не заарештує винного, вони погрожують заблокувати дорогу фурами та не відпускати його з місця НП.

Польська поліція намагається не допустити, щоб на винуватця ДТП напали українські водії та відганяє їх від транспортного засобу.

У коментарях українці обурені діями поляків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на кордоні Польщі та України в пробці померли два водії. 54-річний помер 12 листопада перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин", а другий водій помер недалеко від пункту пропуску "Корчева-Краковець" 23 листопада.