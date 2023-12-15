У Києві сталась ДТП за участі поліції: автівка влетіла в місцевий МАФ (фото, відео)
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Обидві машини зазнали чималих пошкоджень
У пʼятницю, 15 грудня, у Києві сталась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, один з яких — патрульної поліції України. Унаслідок зіткнення одне з авто врізалось у магазин.
Попередньо відомо, що обійшлось без постраждалих. Про це повідомляють столичні телеграм-канали.
ДТП сталась на перехресті Данила Щербаківського та Салютної у пʼятницю вранці. Автомобілі Hyundai та Skoda зіткнулись, а після, як повідомляють свідки події, вилетіли на тротуар. Авто Hyundai ще й вʼїхав у місцевий МАФ — магазин з аксесуарами для гаджетів мобільною технікою.
При цьому у місцевих телеграм-каналах пишуть, що судячи із пошкоджень автівок, можна зробити висновок, що водій Hyundai здійснював поворот.
З фотографій з місця події видно, що від сили удару внаслідок зіткнення в автомобілях спрацювали подушки безпеки, а також суттєво було пошкоджено бокову частину та бампер Hyundai. У поліцейській Skoda пошкоджень зазнав бампер.
Раніше "Телеграф" писав, що на пункті пропуску Рава-Руська, де триває страйк польських перевізників, один із водіїв збив на пішохідному переході трьох українських колег.