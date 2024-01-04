У Києві сталася серйозна ДТП: людей з машин діставали рятувальники (фото)

Транспортні засоби зупинилися посеред дороги

У четвер, 4 січня, в Оболонському районі Києва сталася серйозна аварія за участю двох легкових автомобілів. На місці ДТП працювали рятувальники, медики та правоохоронці.

Так, один з легковиків злетів зі своєї смуги руху і на швидкості врізався в бік іншої машини. Про це повідомили очевидці у Телеграм-каналі "Життя Оболонь Київ".

Відомо, що на вулиці Олександра Архипенка на Оболоні дорогу не поділили два легкові автомобілі. Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження та зупинилися посередині проїжджої частини.

Місце аварії

На місце події оперативно прибули рятувальники, яким довелося за допомогою спецінструменту деблокувати людей із понівечених авто.

Наразі про постраждалих унаслідок аварії нічого не повідомляють, проте на місці працювали карети швидкої допомоги.

Аварія сталася на вулиці Олександра Архипенка

На місці аварії також працювали і правоохоронці, які мають встановити причини та обставини ДТП. За цим фактом буде проведено розслідування.

Місце аварії

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві сталася серйозна аварія: один із авто влетів у зупинку (фото). Удар був настільки сильним, що комплекс зупинки буквально розсипався на частини.

Відомо, що на проспекті Івасюка дорогу не поділили два автомобілі. Внаслідок аварії один з автомобілів злетів з дороги і врізався у зупинку, розташовану навпроти озера Вербне. На щастя, в цей час зупинний комплекс був порожнім.