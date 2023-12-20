У центрі Києва перекинувся легковик: з’явилося відео моменту ДТП

На місце події прибула швидка допомога

У Києві на Галицькій площі біля ТРЦ "Україна" сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків. Одна з них у результаті перекинулася на дах.

Інцидент на дорозі стався у середу, 20 грудня. Інформація про це з’явилася у соціальних мережах. Водночас було опубліковано фото та відео, зроблені після того, що сталося, та запис із камер зовнішнього відеоспостереження, на які потрапив момент аварії.

На кадрах видно, що після зіткнення з легковиком автомобіль перекинувся на дах біля острівця на дорозі. Незабаром до місця події прибула бригада швидкої допомоги. Наразі інформація про те, чи є постраждалі внаслідок ДТП, поки що залишається невідомою.

Водночас у патрульній поліції Києва попередили, що у зв’язку з ДТП Галицької площі рух транспорту утруднений від бульвару Тараса Шевченка у напрямку проспекту Берестейського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві вантажівка SCANIA протаранила стовп. Як виявилося, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого сталася ДТП просто на жвавій вулиці.