В центре Киева перевернулась легковушка: появилось видео момента ДТП

На место происшествия прибыла скорая помощь

В Киеве на Галицкой площади возле ТРЦ "Украина" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. Одна из них в результате перевернулась на крышу.

Инцидент на дороге произошел в среду, 20 декабря. Информация об этом появилась в социальных сетях. Вместе с тем были опубликованы фото и видео, сделанные после случившегося и запись с камер наружного видеонаблюдения, на которые попал момент аварии.

На кадрах видно, что после столкновения с легковушкой автомобиль перекинулся на крышу возле островка на дороге. Вскоре к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи. В настоящий момент информация о том, есть ли пострадавшие в результате ДТП, пока остается неизвестной.

В то же время в патрульной полиции Киева предупредили, что в связи с ДТП Галицкой площади движение транспорта затруднено от бульвара Тараса Шевченко в направлении проспекта Берестейского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве грузовик SCANIA протаранил столб. Как оказалось, водитель не справился с управлением, в результате чего случилось ДТП прямо на оживленной улице.