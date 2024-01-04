В Киеве произошло серьезное ДТП: людей из машин доставали спасатели (фото)

Транспортные средства остановились посреди дороги

В четверг, 4 января, в Оболонском районе Киева произошла серьезная авария при участии двух легковых автомобилей. На месте ДТП работали спасатели, медики и правоохранители.

Так, одна из легковушек слетела со своей полосы движения и на скорости врезалась в бок другой машины. Об этом сообщили очевидцы в Телеграм-канале "Жизнь Оболонь Киев".

Известно, что на улице Александра Архипенко на Оболони дорогу не поделили два легковых автомобиля. В результате столкновения транспортные средства получили значительные механические повреждения и остановились посередине проезжей части.

Место аварии

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которым пришлось при помощи специнструмента деблокировать людей из покореженных авто.

На данный момент о пострадавших в результате аварии ничего не сообщается, однако на месте работали кареты скорой помощи.

Авария произошла на улице Александра Архипенко

На месте аварии также работали и правоохранители, которым предстоит установить причины и обстоятельства ДТП. По данному факту будет проведено расследование.

Место аварии

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошла серьезная авария: одно из авто влетело в остановку (фото). Удар был настолько сильным, что остановочный комплекс буквально рассыпался на части.

Известно, что на проспекте Ивасюка дорогу не поделили два авто. В результате аварии один из автомобилей слетел с дороги и врезался в остановку, расположенную напротив озера Вербное. К счастью, в это время остановочный комплекс был пуст.