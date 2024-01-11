Трогает до слез: в Киевской области появился свой Хатико (фото)

Молодой пес нуждается в любящем хозяине, который станет для него настоящим другом и защитником

В Ирпене Киевской области живет пес, который ежедневно пробегает более 70 километров за рейсовым автобусом в поисках людей, которые однажды спасли ему жизнь, но были вынуждены уехать. Местные жители дали собаке кличку "Хатико" и не могут без слез смотреть на его страдания.

О трогательной истории собаки рассказали на официальной странице зоозащитной организации URSA в Фейсбук. Животному, на данный момент, пытаются найти дом и любящих хозяев.

По информации волонтеров, летом 2023 года на строительной площадке в Переяславе приблудился пес. У собаки были глубокие гноящиеся раны на шее, которые она получила, запутавшись в колючей проволоке. Сердобольные рабочие обработали раны и вылечили собаку. Они начали подкармливать пса и он провел с ними бок о бок все лето. Осенью работы на объекты были завершены и бригада рабочих уехала, оставив собаку одну в большом городе.

Собака продолжает ждать свох спасителей

После этого пес начал ежедневно по утрам приходить на остановку рейсового автобуса №35, который курсирует с одного конца города на другой, и бежать за ним по маршруту. Таким образом, преданное животное пробегает каждый день около 70 километров практически не останавливаясь и пытается отыскать своих спасителей.

"На каждой остановке собака всматривается в пассажиров, лает и бежит дальше, к следующей остановке. И так ежедневно, с утра до вечера, он пробегает ~ 70 км, почти не останавливаясь", — рассказывают зоозащитники.

Местные жители, за преданность и настойчивость, прозвали собаку Хатико.

В Переяславе появился свой Хатико

Вокруг этой истории есть много версий относительно того, почему собака так себя ведет и как она там вообще оказалась. Одна из них гласит о том, что именно на этом автобусе уехали мужчины, которые его приютили, и из-за постоянных переездов не смогли взять собаку с собой.

Собака продолжает ждать свох спасителей

Как-то местным волонтерам удалось поймать Хатико, чтобы забрать в приют, но тот начал лаять и скулить, а потом вырвался и побежал на то же самое место. Тогда стало понятно, что учитывая его психологическую травму и привязку к месту, подобная резкая смена обстановки может только навредить.

В Переяславе появился свой Хатико

Зоопсихолог URSA уже консультирует местных волонтеров и учит их, как правильно подготовить травмированное животное к адопции (процессу взятия ответственности за домашнего питомцв, которого предыдущий владелец покинул или оставил в приюте).

Если вы готовы взять на себя ответсвенность за столь верного пса, который ищет настоящих любящих хозяев с открытыми сердцами, то можете написать в личные сообщения волонтерам организации URSA по ссылке.

В Переяславе появился свой Хатико

Для справки: Хатико — это пёс породы акита-ину, являющийся символом верности и преданности. Хатико жил в семье японского профессора и везде непременно следовал за своим хозяином. Тот ежедневно уезжал в город на работу, поэтому пёс сначала провожал его до входа на станцию, а затем, в 3 часа дня, вновь возвращался туда, чтобы встретить хозяина.

В 1925 года у профессора в университете случился инсульт. Врачи не смогли спасти ему жизнь, и домой он уже не вернулся. Хатико на тот момент было восемнадцать месяцев. В тот день он так и не дождался хозяина, но стал приходить на станцию ежедневно, терпеливо ожидая его до позднего вечера. Ночевал он на крыльце профессорского дома. Несмотря на то, что пса пытались пристроить в дома друзей и родственников профессора, он неизменно продолжал возвращаться на станцию.

Хатико приходил на станцию в течение девяти лет вплоть до своей смерти 8 марта 1935 года. Мёртвого Хатико нашли на улице недалеко от станции. У него был рак в последней стадии.

Своей верностью и предоностью Хатико покорил сердца людей по всеми миру и вошел в массовую культуру.

Фото настоящего Хатико

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Ирпене Киевской области на набережной собака провалилась под лед и отчаянно пыталась доплыть до берега. Сотрудник местного коммунального предприятия стал свидетелем произошедшего и не задумываясь поспешил на помощь животному. Мужчина изначально попытался дотянуться до собаки с берега, однако в какой-то момент лед треснул и он оказался в воде.