Зворушує до сліз: у Київській області з'явився свій Хатіко (фото)

Молодий пес потребує люблячого господаря, який стане для нього справжнім другом та захисником

В Ірпені на Київщині живе пес, який щодня пробігає понад 70 кілометрів за рейсовим автобусом у пошуках людей, які одного разу врятували йому життя, але були змушені покинути його. Місцеві жителі дали собаці прізвисько "Хатіко" і не можуть без сліз дивитися на його страждання.

Про зворушливу історію собаки розповіли на офіційній сторінці зоозахисної організації URSA у Фейсбук. Тварині, на даний момент, намагаються знайти будинок та люблячих господарів.

За інформацією волонтерів, влітку 2023 року на будівельному майданчику в Переяславі приблудився пес. У собаки були глибокі гнійні рани на шиї, які він отримав, заплутавшись у колючому дроті. Чуйні робітники обробили рани і вилікували собаку.

Вони почали підгодовувати пса, і він провів із ними пліч-о-пліч усе літо. Восени роботи на об'єктах було завершено, і бригада робітників поїхала, залишивши собаку одного у великому місті.

Собака продовжує чекати на своїх рятівників

Після цього пес почав щодня вранці приходити на зупинку рейсового автобуса №35, що курсує з одного кінця міста на інший, і бігти за ним від кінцевої до кінцевої зупинки. Таким чином, віддана тварина пробігає щодня близько 70 кілометрів практично не зупиняючись і намагається відшукати своїх рятівників.

"На кожній зупинці собака вдивляється в пасажирів, гавкає і біжить далі, до наступної зупинки. І так щодня, з ранку до вечора, він пробігає ~70 км, майже не зупиняючись", — розповідають зоозахисники.

Місцеві жителі, за відданість і наполегливість, прозвали собаку Хатіко.

У Переяславі з’явився свій Хатіко

Навколо цієї історії є багато версій щодо того, чому малюк так поводиться і як там опинився. Одна з них, що саме цим автобусом поїхали чоловіки, які його прихистили, і через постійні переїзди не мали змоги взяти собаку з собою. Але правду знає тільки цей відданий хвостатий друг.

Собака продовжує чекати на своїх рятівників

Якось місцевим волонтерам вдалося спіймати Хатіко, щоб забрати до притулку, але той почав гавкати і скиглити, а потім вирвався і побіг на те саме місце.

Тоді стало зрозуміло, що з огляду на його психологічну травму та прив’язку до місця, подібна різка зміна обстановки може лише нашкодити.

У Переяславі з’явився свій Хатіко

Зоопсихолог URSA вже консультує місцевих волонтерів та вчить їх, як правильно підготувати травмовану тварину до адопції (процесу взяття відповідальності за домашнього вихованця, якого попередній власник залишив).

Якщо ви готові взяти на себе відповідальність за такого вірного пса, який шукає справжніх люблячих господарів з відкритими серцями, то можете написати в особисті повідомлення волонтерам організації URSA за посиланням.

У Переяславі з’явився свій Хатіко

Для довідки: Хатіко — це пес породи акіта-іну, що є символом вірності та відданості. Хатіко жив у сім’ї японського професора і скрізь неодмінно йшов за своїм господарем. Той щодня їхав у місто на роботу, тому пес спочатку проводжав його до входу на станцію, а потім, о 3-й годині дня, знову повертався туди, щоб зустріти господаря.

1925 року у професора в університеті стався інсульт. Лікарі не змогли врятувати йому життя і додому він уже не повернувся. Хатіко на той момент було вісімнадцять місяців. Того дня він так і не дочекався господаря, але почав приходити на станцію щодня, терпляче чекаючи на нього до пізнього вечора. Ночував він на ганку професорського будинку. Незважаючи на те, що пса намагалися прибудувати до будинків друзів і родичів професора, він незмінно продовжував повертатися на станцію.

Хатіко приходив на станцію протягом дев’яти років аж до смерті 8 березня 1935 року. Мертвого Хатіко знайшли на вулиці неподалік станції. Він мав рак в останній стадії.

Своєю вірністю та відданістю Хатіко підкорив серця людей по всьому світу і увійшов до масової культури.

Фото справжнього Хатіко

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Ірпені Київської області на набережній собака провалився під лід і відчайдушно намагався доплисти до берега. Співробітник місцевого комунального підприємства став свідком того, що сталося, і не замислюючись поспішив на допомогу тварині. Чоловік спочатку спробував дотягнутися до собаки з берега, однак у якийсь момент крига тріснула і вона опинилась у воді.