Не думав ані секунди: на Київщині співробітник КП стрибнув у крижану воду, щоб врятувати собаку (відео)

Вчинок чоловіка можна вважати справді героїчним

В Ірпені Київської області на місцевій набережній у воді люди помітили собаку, який провалився під лід і відчайдушно намагався доплисти до берега. Співробітник місцевого КП "Управління благоустрою міста" не замислюючись скинув одяг та поспішив на допомогу тварині.

Варто зазначити, що на вулиці на той момент було -13°C. Про це повідомили на офіційній сторінці КП "Управління благоустрою міста" Ірпінської міської ради у Фейсбук.

Так, чоловік спочатку спробував дотягнутися до собаки з берега, однак у якийсь момент крига під ним тріснула і комунальник опинився у воді. На щастя, йому вдалося схопити на руки собаку і дістати його на берег.

Чоловік діяв дуже сміливо і врятував беззахисну тварину.

З огляду на цю ситуацію, співробітники КП звернулися до власників собак і закликали їх бути обережними та уважними, особливо в умовах негоди та морозу.

"Будь ласка, слідкуйте за своїми домашніми улюбленцями та не випускайте їх на вулицю без нагляду, особливо в районах водойм", — наголошується в пості.

Собаку врятували на набережній в Ірпені

"Телеграф" також повідомляв про те, що раніше на набережній в Ірпені в лід вмерз лебідь, який щосили намагався вирватися з пастки, але при цьому отримав травми. Бійці ДСНС оперативно відреагували на цю інформацію та провели справжню рятувальну операцію.

На щастя, пернатого вдалося врятувати та передати до служби захисту тварин для подальшої його реабілітації.