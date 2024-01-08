На Київщині врятували лебедя, який вмерз у лід та отримав травму (фото)

Постраждалого пернатого передали фахівцям

Днями в Ірпені рятувальники отримали незвичайний виклик — на місцевій набережній у лід вмерз лебідь, який щосили намагався вирватися з пастки, але при цьому отримав травми. Бійці ДСНС оперативно відреагували на цю інформацію та провели справжню рятувальну операцію.

На щастя, пернатого вдалося доставити на берег та передати до рук фахівців. Про це розповіли у прес-службі ДСНС Київщини.

Лебідь жив на набережній міста Ірпінь і з настанням морозів вмерз у водойму, яке стрімко скувало льодом. Пернатий опинився у пастці та не зміг самостійно вибратися на сушу.

Лебедя вдалося врятувати

Рятувальники, які прибули на виклик, допомогли лебедеві і акуратно дістали його з крижаного полону. Під час проведення рятувальної операції на лапці у птиці бійці ДСНС помітили кров — як виявилося, він отримав травми у спробі звільнитися з крижаної пастки.

Пернатого передали до служби захисту тварин для подальшої його реабілітації.

Лебедя вдалося врятувати

Для довідки: Лебеді — це великі або середніх розмірів птахи. Самці зазвичай більші за самок. Розмах крил представників роду 1,5-3,1 м, а маса може досягати 12,7-15 кг. Тіло дещо важке і валькувате. Оперення лебедів за своїм забарвленням залежно від виду буває або чисто білим, або сірим, або чорним. Лебеді характеризуються дуже довгою і тонкою шиєю, що дає змогу в глибших водах обшукувати дно в пошуках їжі, а також величиною, завдяки якій вони є найбільшими водними птахами, а також найбільшими в сімействі.

Типові виводкові птахи. Потомство вирощується обома батьками, які опікуються пташенятами протягом 1-2 років після народження. Пташенята харчуються різними водними личинками, добутими біля берегів і на мілководдях, і меншою мірою рослинною їжею. Дорослі птахи крім дрібних водяних тварин, харчуються водними рослинами. Птахи занурюють шию у воду на мілких місцях і подовгу риються в донному мулі, вириваючи при цьому в ньому округлу ямку діаметром до 80 см, витягуючи кореневища і молоді пагони водних рослин. При цьому ловлять дрібних водяних тварин біля дна або в мулі. Годуються зазвичай вранці та ввечері.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що стало відомо про стан левиці Юни, яка постраждала під час ворожої атаки (відео). Тварина отримала контузію і втратила здатність орієнтуватися у просторі, проте зараз хижак вже починає одужувати від травм.

На даний момент завдяки спільним зусиллям фахівців Юна вже починає вставати на лапи і піднімати голову. Також вона почала потроху їсти м’ясо, що свідчить про позитивну динаміку.