Стало відомо про стан левиці Юни, яка постраждала під час ворожої атаки на Київ (відео)

Травмована тварина починає потроху одужувати

Днями стало відомо про те, що левиця Юна, яка постраждала під час масованої ворожої атаки на Київ 2 січня, починає одужувати. Тварина отримала контузію і втратила здатність орієнтуватися у просторі, однак зараз вона вже починає оговтуватися від травм.

Наразі левиця вже піднімає голову і самостійно стоїть на ногах без падінь. Про це повідомили на офіційній сторінці Центру порятунку диких тварин у Фейсбуку.

Так, левиця отримала серйозну контузію і повністю втратила координацію через ворожу ракету, що впала біля її вольєра. Тварина не могла вставати і відмовилася від їжі.

На даний момент, завдяки спільним зусиллям фахівців, Юна вже починає вставати і піднімати голову. Також вона почала потроху їсти м’ясо, що свідчить про позитивну динаміку.

Левиця маленькими кроками рухається до одужання, хоча їй і доведеться ще пройти тривалий курс реабілітації та терапії.

"Юна вже піднімає голову та стоїть на ногах без падінь. Хоча до повного одуження ще далеко, ми радіємо кожному маленькому кроку у її відновленні і ділимось новинами з вами. Проблеми в координації ще є, але з вашою підтримкою та вірою, ми впевнені, що вона подолає всі труднощі. Дякуємо вам всім за безмежну любов та підтримку у цьому важкому періоді", — зазначили представники центру.

Нагадаємо, що російська ракета, збита силами ППО, впала за 300 метрів від вольєра левиці. Як наслідок – у тварини серйозна контузія, через яку вона повністю втратила координацію.

"Ми вивчили записи камер відеоспостереження — це не була звичайна травма, оскільки Юна не встигла вдаритися. Вона вже отримує необхідний курс лікування, і ми сподіваємось на її одужання", — додали у Центрі.

Левиця, на ім’я Юна, потрапила до Центру порятунку диких тварин ще у лютому 2023 року. Співробітники Центру розповідали, що у неї була важка психологічна криза після невдалих стосунків із левом. Тварина перестала ходити, мала пролежні, сиділа на одному місці у вольєрі – проте згодом почала одужувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару 2 січня. Як стало відомо, у лікарні від отриманих травм померла ще одна постраждала під час обстрілу людина. На даний момент відомо про 54 постраждалих людей і трьох загиблих. Усі постраждалі перебувають під пильним наглядом лікарів.