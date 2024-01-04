У київському автобусі помітили чоловіка зі сплячим у нього на плечі хижаком (фотофакт)

Незвичайний звір привернув до себе увагу оточуючих

У четвер, 4 січня, в одному з районів Києва люди помітили чоловіка, який їхав в автобусі тримаючи на плечі досить великого лиса. Хижий звір поводився спокійно і не звертав увагу на оточуючих.

Фото лисиці опублікували у Телеграм-каналі "Киевский движ". На знімку видно, що на хижу тварину вдягнута шлейка з повідцем.

Так, в одному з районів Києва пасажири громадського транспорту помітили на плечі у чоловіка лисицю. Люди були здивовані такою несподіваною зустріччю, адже не щодня побачиш у межах міста рудого хижака.

Варто зазначити, що лис поводився спокійно і не боявся звуків, які лунали навкруги — тварина мирно спала на плечі у господаря. На хижаку можна помітити шлейку і повідець, проте намордник на ньому відсутній.

Лис мирно спав на плечі у господаря

Для довідки: Одомашнені або ручні лисиці вважаються екзотичним видом домашніх тварин, які широко поширені в багатьох країнах світу. Їхня поведінка близька до поведінки собаки, але при цьому лисиці залишаються такими ж незалежними, як кішки. Лисиця досить скоро відповідатиме всім ознакам домашньої тварини, якщо з нею ви станете проводити достатньо часу.

Зазвичай у раціон домашніх лисиць включають високоякісний корм передбачений для собак. Але його доречно доповнити фруктами, ягодами та овочевим набором. Також домашні лисиці полюбляють каші з додаванням печінки, м'яса та субпродуктів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в київській багатоповерхівці людей переполошив хижака (фотофакт). Відомо, що у під’їзді багатоповерхового будинку, розташованого на проспекті Академіка Вернадського, місцеві жителі помітили лисицю. Тварина бігала сходами і явно не розуміла, де вона знаходиться.

Як саме дика хижа тварина опинилась у багатоповерховому будинку — залишається загадкою. На думку користувачів соцмереж, звір міг втекти від господині, оскільки в цьому районі неодноразово бачили жінку, яка вигулювала на повідку лисицю.