Замерзала на узбіччі: на Київщині вдалося врятувати хижого птаха (фото)

Небайдужі громадяни звернулися по допомогу до патрульних, які передали травмованого птаха фахівцям

Днями, на стаціонарному посту Березань, що знаходиться в Борисполі Київської області, до поліцейських по допомогу звернулися громадяни, в руках яких був хижий птах — його знайшли на узбіччі траси "Київ-Харків". Як виявилося, це був травмований канюк.

Птах не міг самостійно злетіти і безпорадно лежав на узбіччі автодороги. Небайдужі громадяни вирішили взяти його із собою. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Київської області.

Небайдужі громадяни доставили птицю до патрульних

Люди попросили про допомогу патрульних поліцейських, тому що їм потрібно було терміново їхати по своїх справах і допомогти пернатому вони ніяк не могли. Копи передали птаха до рук фахівців із Центру порятунку диких тварин.

При цьому патрульні зазначили, що кожне життя в цьому світі є важливим і вони надають допомогу всім, хто до них звертається.

Як виявилося, до рук лікарів потрапив канюк — хижий птах, який веде осілий спосіб життя. У постраждалого пернатого діагностували черепно-мозкову травму та перелом лівої лапи, яка виявилася роздробленою. Птаху надали кваліфіковану допомогу та наклали йому гіпс.

Птаха вдалося врятувати

Птаха вдалося врятувати

"Цей випадок свідчить про важливість співпраці між владою та громадськістю для забезпечення безпеки та захисту дикої природи. Нам важливо пам'ятати про необхідність збереження та відновлення природних екосистем та їхніх місць проживання, а також про значущість допомоги та реабілітації травмованих тварин", — зазначили зоозахисники.

Бережіть природу

Для довідки: Канюк звичайний — це вид хижих птахів родини яструбових. В Україні найчисленніший хижий птах.

Цей вид поширений практично по всій Європі. Зазвичай веде осілий спосіб життя, і лише птахи одного підвиду є перелітними. Саме вони на зиму мігрують на південь Азії або в Африку. Оселяється канюк неподалік від відкритих просторів.

Канюків звичайного виду іноді приручають і дресирують для полювання на куріпок і молодих кроликів. У природних умовах живе до 26 років, у неволі — до 30 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві на повідку вигулювали справжнього вовка (фото). Перехожі були здивовані такою несподіваною зустріччю, адже не щодня побачиш у межах міста сірого хижака.

Так, на території Втішного чоловік вигулював вовка. Хижак поводився досить спокійно і не боявся звуків великого міста. На тварині був нашийник та повідець.