Замерзала на обочине: на Киевщине удалось спасти редкую хищную птицу (фото)

Неравнодушные граждане обратились за помошью к патрульным, которые передали травмированную птицу специалистам

На днях на стационарном посту Березань, который располагается в Борисполе Киевской области, к полицейским за помощью обратились граждане, в руках у которых была хищная птица — ее нашли на обочине трассы "Киев-Харьков". Как оказалось — это был травмированный канюк.

Птица не могла самостоятельно взлететь и беспомощно лежала на обочине автодороги. Неравнодушные граждане решили взять ее с собой. Об этом сообщили в пресс — службе Патрульной полиции Киевской области.

Неравнодушные граждане доставили птицу к патрульным

Люди попросили о помощи патрульных полицейских, так как им нужно было срочно уезжать по своим делам и оказать помощь пернатому они никак не могли. Копы передали пернатого в руки специалистов из Центра спасения диких животных.

При этом патрульные отметили, что каждая жизнь в этом мире важна и они оказывают помощь всем, кто к ним обращается.

Как оказалось, в руки врачей попал канюк — хищная птица, которая ведет оседлый образ жизни. У пострадавшего пернатого диагностировали черепно-мозговую травму и перелом левой лапы, которая оказалась раздробленной. Птице оказали квалифицированную помощь и наложили ему гипс.

Птицу удалось спасти

Птицу удалось спасти

"Этот случай свидетельствует о важности сотрудничества между властью и общественностью для обеспечения безопасности и защиты дикой природы. Нам важно помнить о необходимости сохранения и восстановления природных экосистем и их мест обитания, а также о значимости помощи и реабилитации травмированных животных", — отметили зоозащитники.

Берегите природу

Для справки: Канюк обыкновенный — это вид хищных птиц семьи ястребовых. В Украине самая многочисленная хищная птица.

Этот вид распространен практически по всей Европе. Обычно ведет оседлый образ жизни, и только птицы одного подвида являются перелетными. Именно они на зиму мигрируют на юг Азии или в Африку.

Поселяется канюк неподалеку от открытых пространств: на холмистых участках хвойных и лиственных лесов, в тугаевых лесах.

Канюков обычного вида иногда приручают и дрессируют для охоты на куропаток и молодых кроликов. Людей, дрессирующих охотничьих соколов и канюков, называют сокольниками.

В естественных условиях живет до 26 лет, в неволе — до 30 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве на поводке выгуливали настоящего волка (фото). Прохожие были удивлены такой неожиданной встрече, ведь не каждый день увидишь в черте города серого хищника.

Так, на территории Отрадного мужчина выгуливал волка. Хищник вел себя достаточно спокойно и не боялся звуков большого города. На животном был ошейник и поводок.