Укр

На трассе под Киевом водитель с добрым сердцем остановил движение транспорта для спасения двух собак (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Спасение собачек
Спасение собачек

Животные воссоединились с семьей и их жизни уже ничто не угрожает

На трассе неподалеку от города Киев небезразличный водитель спас от трагической гибели двух небольших собачек, которые "застряли" на раздельной полосе.

Спасение животных зафиксировал видеорегистратор, установленный на автомобиле мужчины, а затем запись была опубликована на странице в соцсети.

Инцидент произошел на многополосной Бориспольской трассе под Киевом. Очевидно, ночью животные перебежали проезжую часть в одном направлении, а обратно вернуться уже не смогли из-за быстрого движения транспортных средств.

Кто знает, чем бы закончилась эта ситуация, если бы один неравнодушный мужчина не остановился, проезжая мимо, и не помог собакам. Он вышел из автомобиля и жестами призвал остановиться других. Ему на помощь сразу же выбежал водитель "Газели" — мужчина задержал движение на другой полосе, после чего им удалось перевести животных в безопасное место.

Как оказалось впоследствии, собачки домашние и их разыскивали хозяева. Сейчас они дома и их жизни ничего не угрожает.

Отметим, что видео спасения собак быстро стало вирусным и уже успело собрать более 1,2 тысячи комментариев и более 4,7 тысячи репостов. В подавляющем большинстве пользователи сети отмечают неравнодушие и человечность водителя и благодарят за то, что не проехал мимо и позаботился о песиках.

Скриншот с фейсбук-страницы мужчины, спасшего собак
Скриншот с фейсбук-страницы мужчины, спасшего собак

Ранее "Телеграф" писал о спасении кошки в харьковском метро. Там животное выскочило прямо на рельсы, где каждые 5 минут двигаются поезда, а выбраться самостоятельно уже не смогло.

Теги:
#Водитель #Собака #Спасение #Пес #Трасса #Животное
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