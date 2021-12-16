На трасі під Києвом водій із добрим серцем зупинив рух транспорту для порятунку двох собак (відео)

Тварини возз'єдналися з родиною і їх життю вже нічого не загрожує

На трасі неподалік міста Київ небайдужий водій врятував від трагічної загибелі двох невеличких песиків, які "застрягли" на роздільній смузі.

Порятунок тварин зафіксував відеореєстратор, встановлений на автомобілі чоловіка, а згодом запис був опублікований на сторінці в соцмережі.

Інцидент трапився на багатосмуговій Бориспільській трасі, під Києвом. Вочевидь уночі тварини перебігли проїзну частину в одному напрямку, а назад повернутися вже не змогли через жвавий рух транспортних засобів.

Хто зна, чим би закінчилася ця ситуація, якби один небайдужий чоловік не зупинився, проїжджаючи повз, та не допоміг собакам. Він вийшов з автомобіля та жестами закликав зупинитися інших. Йому на допомогу одразу вибіг водій "Газелі", який затримав рух на іншій смузі, після чого чоловікам вдалося перевести тварин у безпечне місце.

Як виявилося згодом, собачки домашні і їх розшукували господарі. Зараз вони удома і їх життю нічого не загрожує.

Відзначимо, що відео порятунку собак швидко стало вірусним і вже встигло зібрати понад 1,2 тисячі коментарів та більше ніж 4,7 тисячі репостів. У переважній більшості з них користувачі мережі відзначають небайдужість та людяність водія та дякують за те, що не проїхав повз та потурбувався про песиків.

Скріншот із фейсбук-сторінки чоловіка, який врятував собак

Раніше "Телеграф" писав, про порятунок кішки у харківському метро. Там тварина вискочила прямо на рейки, де кожні 5 хвилин рухаються поїзди, а вибратись самостійно вже не змогла.