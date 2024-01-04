В киевском автобусе заметили мужчину со спящим на плече хищником (фотофакт)

Необычный питомец привлек в себе внимание окружающих

В четверг, 4 января, в одном из районов Киева люди заметили мужчину, который ехал в автобусе держа на плече достаточно крупного лиса. Хищный зверь вел себя спокойно и не обращал внимание на окружающих.

Фото лиса опубликовали в Телеграм-канале "Киевский движ". На снимке видно, что на хищное животное надета шлейка с поводком.

Так, в одном из районов Киева пассажиры общественного транспорта заметили на плече у мужчины лиса. Люди были удивлены такой неожиданной встрече, ведь не каждый день увидишь в черте города рыжего хищника.

Стоит отметить, что лис вел себя спокойно и не боялся оружающих звуков — животное мирно спало на плече у хозяина. На хищнике можно заметить шлейку и поводок, однако намордник на нем отсутствует.

Лис мирно спал на плече у хозяина

Для справки: Одомашненные или ручные лисицы считаются экзотическим видом домашних животных, которые широко распространены во многих странах мира. Их поведение близко к поведению собаки, но при этом лисицы остаются такими же независимыми, как кошки. Лиса довольно скоро будет отвечать всем признакам домашнего животного, если с ней вы станете проводить достаточно времени.

Обычно в рацион домашних лис включают высококачественный корм, изначально предусмотренный для собак. Но его уместно дополнить фруктами, ягодами и овощным набором. Также домашние лисы любят каши с добавлением печени, мяса и субпродуктов.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевской многоэтажке людей переполошил хищник (фотофакт). Известно, что в подъезде многоэтажного дома, расположенного по проспекту Академика Вернадского, местные жители заметили лису. Животное бегала по ступенькам и явно не понимало, где оно находится.

Как именно дикое хищное животное оказалось в многоэтажном доме — остается загадкой. По предположению пользователей соцсетей, зверь мог сбежать от хозяйки, так как в этом районе неоднократно видели женщину, которая выгуливала на поводке лису.