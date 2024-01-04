На Київщині дика тварина застрягла у паркані: на допомогу прийшли рятувальники (відео)

На щастя, перелякану тварину вдалося врятувати

Днями в Бучанському районі Київської області рятувальники отримали незвичний виклик — їх попросили визволити з пастки дику козулю, яка виявилася затиснутою між прутами металевого паркану. Інцидент стався в селищі Макарів просто посеред житлової вулиці.

Перелякана тварина ніяк не могла самостійно вирватися на свободу і в якийсь момент просто вибилася з сил. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України у Київській області.

Так, на території селища міського типу Макарів, що на Київщині, рятувальникам, за допомогою спецінструменту, довелося визволяти з "капкана" дику косулю. Молода тварина якимось чином опинилася між металевими прутами паркану, які перетворилися для неї на справжню пастку.

Рятувальники, які прибули на вулицю Богдана Хмельницького, оцінили ситуацію й ухвалили рішення використати гідравлічний "розтискач". Бійці ДСНС акуратно розсунули залізні прути й дали змогу тварині вирватися на волю, а визволена козуля одразу ж кинулася тікати до прилеглої лісосмуги.

Будемо сподіватися, що тварина за час свого вимушеного "ув'язнення" не встигла зазнати значної шкоди для здоров'я та їй вдасться відновитися.

Для довідки: Європейська козуля, дика коза або просто козуля — це парнокопитна тварина родини оленячих. Дрібний витончений олень з порівняно коротким тулубом, задня частина якого дещо товща і вища за передню. Маса тіла у самців — 22-32 кг, а довжина тіла — 108-126 см. Самки дещо дрібніші, але загалом відмінності в габаритах виражені слабо.

Раціон козулі охоплює близько 900 видів рослин; перевага надається легко перетравлюваній рослинній їжі, багатій поживними речовинами і водою. Найбільш переважні молоді частини рослин (з низьким вмістом клітковини).

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині вдалося врятувати хижого птаха, який замерзав на узбіччі дороги (фото). Небайдужі громадяни звернулися за допомогою до патрульних, які передали травмованого птаха фахівцям.

Так, на стаціонарному посту Березань, що знаходиться в Борисполі Київської області, до поліцейських за допомогою звернулися громадяни, в руках яких був хижий птах — його знайшли на узбіччі траси "Київ-Харків". Як виявилося, це був травмований канюк.