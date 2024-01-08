На Киевщине спасли лебедя, который вмерз в лед и получил травму (фото)

Пострадавшего пернатого передали специалистам

На днях в Ирпене спасатели получили необычный вызов — на местной набережной в лед вмерз лебедь, который изо всех сил пытался вырваться из ловушки, но при этом получил травмы. Бойцы ГСЧС оперативно отреагировали на данную информацию и провели настоящую спасательную операцию.

К счастью, пернатого удалось доставить на берег и передать в руки ветеринаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Киевщины.

Лебедь жил на набережной города Ирпень и с наступлением морозов вмерз в водоем, который стремительно сковало льдом. Пернатый оказался в ловушке и не смог самостоятельно выбраться на сушу.

Лебедя удалось спасти

Прибывшие на вызов спасатели помогли лебедю и аккуратно достали его из ледяного плена. Во время проведения спасательной операции на лапке у птицы бойцы ГСЧС заметили кровь — как оказалось, он получил травмы в попытке освободиться из ледяной ловушки.

Пернатого передали в службу защиты животных для дальнейшей его реабилитации.

Лебедя удалось спасти

Для справки: Лебеди — это крупные или средних размеров птицы. Самцы обычно крупнее самок. Размах крыльев представителей рода 1,5—3,1 м, а масса может достигать 12,7—15 кг. Тело несколько грузное и вальковатое. Оперение лебедей по своей окраске в зависимости от вида бывает либо чисто белого, либо серого или чёрного цвета. Лебеди характеризуются очень длинной и тонкой шеей, позволяющей в более глубоких водах обыскивать дно в поисках пищи, а также величиной, по которой они являются самыми крупными водными птицами, а также самыми крупными в семействе.

Типичные выводковые птицы. Потомство выращивается обоими родителями, опекающими птенцов в течение 1—2 лет после рождения. Птенцы питаются различными водными личинками, добываемыми у берегов и на мелководьях и в меньшей степени растительной пищей. Взрослые птицы кроме мелких водяных животных, питаются водными растениями. Птицы погружают шею в воду на мелких местах и подолгу роются в донном иле, вырывая при этом в нём округлую ямку диаметром до 80 см, извлекая корневища и молодые побеги водных растений. При этом ловят мелких водяных животных у дна или в иле. Кормятся обычно по утрам и вечерам.

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