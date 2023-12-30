В Киевской области автомобиль сбил дикое животное: передняя часть машины превратилась в груду металла (фото)

Животное наверняка получило зачительные травмы

В Броварском районе Киевской области Украины водитель автомобиля сбил лося. Травмированное животное смогло самостоятельно покинуть проезжую чать и скрыться в близлежащей лесополосе.

Удар был настолько сильным, что капот авто получил значительные повреждения и превратился в груду металла. Об этом сообщили в пресс-службе Центра спасения диких животных.

Известно, что на днях в районе Барышевки Киевской области водитель авто сбил лося. Испуганное и травмированное животное смогло самостоятельно покинуть проезжую часть, а на место происшествия были вызваны специалисты Центра спасения диких животных.

Авария произошла возле Барышевки

В течение 2.5 часовсов сотрудники Центра пытались найти животное и оказать ему помощь, однако из-за темноты им так и не удалось обнаружить лося.

"Судя по повреждениям машины от столкновения с лосем, вряд ли он выживет без помощи. Скорее всего, он в шоке сбежал, где-то упал, и мы просто не смогли его найти вместе с полицией, чтобы оказать помощь. К сожалению, большинство таких случаев случается именно ночью", — отметили в Центре спасения диких животных.

Авто получило значительные повреждения

О дальней шей судьбе травмированного животного остается лишь догадыватся. По предварительным данным, водитель авто не пострадал.

По данному факту будет проведено рассследование.

Для справки: Лоси— род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. Длина тела самца до трёх метров, высота в холке до 2,3 метра, длина хвоста 12—13 сантиметров.

У самцов огромные (самые крупные из современных млекопитающих) лопатообразные рога — их размах достигает 180 см, масса — 20—30 кг. По завершении гона (проходящего в сентябре—октябре), лось сбрасывает рога. В апреле—мае начинают расти новые. Самки безрогие.

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