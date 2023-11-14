Тигрюле лучше: стало известно о состоянии тигрицы, которая пострадала во время атаки "Шахедов"

Животное пережило стресс и получило значительные травмы

Тигрица по кличке "Тигрюля", которая сильно пострадал во время атаки на Киевскую область "Шахедами", начала вставать на лапы. Не смотря на это, дикое животное продолжает испытывать болевой синдром и находится под постоянным наблюдением врачей.

О состоянии травмированной тигрицы сообщила руководитель Центра спасения диких животных Наталья Попова в Фейсбук. Так, по словам женщины, Тигрюля немного отошла от шока и начала вставать.

К счастью, пострадавшее животное начало понемногу приходить в себя. Это может говорить о том, что у тигрицы нет серьезных переломов и она сможет о временем восстановиться. Так, тигрица уже встает на лапы и чувствует себя намного лучше.

По словам руководителя Центра спасения диких животных Натальи Поповой, у Тигрюли продолжает наблюдаться болевой синдром и она получает противовоспалительную, а также обезболивающую терапию.

Женщина также поблагодарила всех, кто переживал за состояние животного и помогал донатами.

Напомним, что во время атаки на Киевщину "Шахедами", от шока тигрица сильно ударилась о решетку вольера, упала и не смогла поднятся. На помощь к животному поспешили ветеринары, которые осуществили противовоспалительную и обезболивающую терапию.

Тогда предполагалось, что Тигрюля могла травмировать задние конечности или позвоночник. На данный момент известно, что тигрица начала вставать на лапы и это может свидетельствовать о том, что у нее все-же нет серьезных переломов. Животное продолжает находиться под постоянным наблюдением ветеринарных врачей.

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