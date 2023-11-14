Тигрюлі краще: стало відомо про стан тигриці, яка постраждала під час атаки "Шахедів"

Тварина пережила стрес та отримала значні травми

Тигриця Тигрюля, яка сильно постраждала під час атаки на Київську область "Шахедами", почала вставати на лапи. Не дивлячись на це, дика тварина продовжує відчувати больовий синдром і перебуває під постійним наглядом лікарів.

Про стан травмованої тигриці повідомила керівник Центру порятунку диких тварин Наталія Попова у Фейсбук. Так, за словами жінки, Тигрюля трохи відійшла від шоку та почала підводитися.

На щастя, постраждала тварина почала потроху приходити до тями. Це може свідчити про те, що тигриця не має серйозних переломів і зможе з часом одужати. Так, тигриця вже встає на лапи і почувається набагато краще.

За словами керівника Центру порятунку диких тварин Наталії Попової, у Тигрюлі продовжує спостерігатися больовий синдром і вона отримує протизапальну, а також знеболювальну терапію.

Жінка також подякувала всім, хто переживав за стан тварини та допомагав донатами.

Нагадаємо, що під час атаки на Київщину "Шахедами", від шоку тигриця сильно вдарилася об ґрати вольєра, впала і не змогла піднятися. На допомогу до тварини поспішили ветеринари, які здійснили протизапальну та знеболювальну терапію.

Тоді передбачалося, що Тигрюля могла травмувати задні кінцівки чи хребет. Зараз відомо, що тигриця почала вставати на лапи і це може свідчити про те, що в неї все-таки немає серйозних переломів. Тварина продовжує перебувати під постійним наглядом ветеринарних лікарів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві на повідку вигулювали справжнього вовка. Хижак поводився досить спокійно і не боявся звуків великого міста. На тварині був нашийник та повідець. Швидше за все, вовк є домашнім вихованцем і живе в оточенні людей.