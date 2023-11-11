Вдарилась об решітку і досі не може підвестися: на Київщині під час обстрілів постраждала тигриця (відео)

Тварина перебуває у стресовому стані

У суботу, 11 листопада, під час атаки на Київську область "Шахедами" постраждала підопічна київського Центру порятунку диких тварин. Після вибухів тигриця на прізвисько Тигрюля почала нервувати і вдарилася об решітку вольєра.

Про це повідомили у прес-службі Центру порятунку диких тварин. Тварина зазнала значних травм і їй знадобилася допомога ветеринарних лікарів.

Від шоку тигриця сильно вдарилася об решітку вольєра, впала і не змогла підвестися. На допомогу до тварини поспішили ветеринари, які здійснили протизапальну та знеболювальну терапію.

Наразі фахівці стежать за станом тварини. Фахівці припускають, що Тигрюля могла травмувати задні кінцівки чи хребет. Остаточний діагноз встановлять лікарі-ветеринари.

На щастя, більше ніхто з вихованців Центру порятунку диких тварин не постраждав, проте всі тварини пережили сильний стрес через обстріли.

Підтримати Центр порятунку ви зможете за посиланням. Ваші донати можуть врятувати життя тварин.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві на повідку вигулювали справжнього вовка. Так, на території Втішного чоловік вигулював вовка. Хижак поводився досить спокійно і не боявся звуків великого міста. На тварині був нашийник та повідець.