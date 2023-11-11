Росіяни відновили ракетний терор Київщини після тривалої перерви: фото наслідків та деталі

Внаслідок атаки на Київську область постраждалих не зафіксовано

Окупанти знову атакували Київ "Шахедами" та вперше за довгий період часу застосували ракети. Ворог зробив паузу у 52 дні, але сили ППО не дали йому здійснити задумане.

Подробиці розповіли начальник КМВА Сергій Попко та начальник КОВА Руслан Кравченко. За їхніми словами, влучання по об'єктах критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

За словами Сергія Попка, вночі 11 листопада ворог намагався атакувати Київ та область БПЛА, а близько 08:00 було запущено ракету типу "Іскандер", яку на підльоті збили сили ППО. Інформації про руйнування у столиці чи постраждалих немає, оперативні дані ще уточнюються.

Руслан Кравченко додав, що на Київщині дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Від вибухової хвилі постраждали п’ять житлових будинків: вибито вікна та пошкоджено дах. Крім того, є незначні пошкодження господарських приміщень та одного із приватних підприємств.

"Жителям, чиє майно пошкоджено, буде надано всю необхідну допомогу. Оперативні служби продовжують збирати інформацію про наслідки атаки", - написав начальник КОВА.

А у МВС України опублікували фото наслідків атаки на Київську область. Видно пошкодження в житлових будинках, про які заявила влада регіону.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни атакували Одесу увечері 10 листопада. Троє людей постраждали, є влучення припортовою інфраструктурою.