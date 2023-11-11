Ударилась о решетку и до сих пор не может подняться: на Киевщине во время обстрелов пострадала тигрица (видео)
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Животное находится в стрессовом состоянии
В субботу, 11 ноября, во время атаки на Киевскую область "Шахедами", пострадала подопечная киевского Центра спасения диких животных. После взрывов тигр по кличке Тигрюля начала нервничать и ударилась о решетку вольера.
Об этом сообщили в пресс-службе Центр спасения диких животных. Животное получило значительные травмы и ему понадобилась помощь ветеринарных врачей.
От шока тигрица сильно ударилась о решетку вольера, упала и не смогла поднятся. На помощь к животному поспешили ветеринары, которые осуществили противовоспалительную и обезболивающую терапию.
На данный момент специалисты следят за состоянием животного. Предполагается, что Тигрюля могла травмировать задние конечности или позвоночник. Окончательны диагноз установят врачи-ветеринары.
К счастью, больше никто из воспитанников Центра спасения диких животных не пострадал, однако все животные пережили сильный стресс из-а обстрелов.
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