На Київщині автомобіль збив дику тварину: передня частина машини перетворилася на купу металу (фото)

Тварина напевно отримала значні травми

У Броварському районі Київської області водій автомобіля збив лося. Травмована тварина змогла самостійно покинути проїжджу частину і сховатися в прилеглій лісосмузі.

Удар був настільки сильним, що капот авто отримав значні пошкодження та перетворився на купу металу. Про це повідомили у прес-службі Центру порятунку диких тварин.

Відомо, що днями у районі Баришівки Київської області водій авто збив лося. Злякана та травмована тварина змогла самостійно залишити проїжджу частину, а на місце події були викликані фахівці Центру порятунку диких тварин.

Аварія сталася біля Баришівки

Протягом 2,5 годин співробітники Центру намагалися знайти тварину і надати йому допомогу, проте через темряву їм так і не вдалося виявити лося.

"Судячи з пошкоджень автівки від зіткнення з лосем, навряд чи він виживе без допомоги. Скоріш за все, він у шоці збіг, десь впав, і ми просто не змогли його знайти разом з поліцією, щоб надати допомогу. Нажаль, більшість таких випадків трапляється саме в ночі", — зазначили у Центрі порятунку диких тварин.

Авто зазнало значних пошкоджень

Про подальшу долю травмованої тварини залишається лише здогадуватися. За попередніми даними, водій авто не постраждав.

За цим фактом буде проведено розслідування.

Для довідки: Лосі — рід парнокопитних ссавців, найбільші представники сімейства оленевих. Довжина тіла самця до трьох метрів, висота в загривку до 2,3 метра, довжина хвоста 12-13 сантиметрів.

У самців величезні (найбільші із сучасних ссавців) лопатоподібні роги — їх розмах досягає 180 см, маса — 20-30 кг. Після завершення гону (що у вересні—жовтні), лось скидає роги. У квітні-травні починають рости нові. Самки безрогі.

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