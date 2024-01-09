Не думал ни секунды: на Киевщине сотрудник КП прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти собаку (видео)

Поступок мужчины можно считать действительно героическим

В Ирпене Киевской области на местной набережной в воде люди заметили собаку, которая провалилась под лед и отчаянно пыталась доплыть до берега. Сотрудник местного КП "Управление благоустройства города" не задумываясь сбросил одежду и поспешил на помощь животному.

Стоит отметить, что на улице в тот момент было -13°C. Об этом сообщили на официальной странице КП "Управление благоустройства города" Ирпенского городского совета в Фейсбук.

Так, мужчина изначально попытался дотянуться до собаки с берега, однако в какой-то момент лед под ним треснул и коммунальщик оказался в воде. К счастью, ему удалось схватить на руки собаку и достать ее на берег.

Мужчина действовал очень смело и спас беззащитное животное.

В связи с этой ситуацией, сотрудники КП обратились к владельцам собак и призвали их быть осторожными и внимательными, особенно в условиях непогоды и мороза.

"Пожалуйста, следите за своими домашними любимцами и не выпускайте их на улицу без присмотра, особенно в районах водоемов", — отмечаетс в посте.

Собаку спасли на набережной в Ирпене

"Телеграф" также сообщал о том, что ранее на набережной в Ирпене в лед вмерз лебедь, который изо всех сил пытался вырваться из ловушки, но при этом получил травмы. Бойцы ГСЧС оперативно отреагировали на данную информацию и провели настоящую спасательную операцию.

К счастью, пернатого удалось спасти и передать в службу защиты животных для дальнейшей его реабилитации.