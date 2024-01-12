Таинственная зимняя гроза над Киевом: синоптики рассказали, что произошло

Люди стали свидетелями одного из самых аномальных капризов природы

Вечером в четверг, 11 января, жителей и гостей столицы испугали взрывы и яркие вспышки, которые они могли наблюдать в небе. Как оказалось на Киев и область обрушилось очень редкое метеорологическое явление — снежная гроза.

Взрывы и вспышки, которые видели и слышали люди в столице, на самом деле, были громом и молнией. Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

Так, снежная гроза – это довольно редкое метеорологическое явление, которое происходит примерно 5-6 раз в год. Простыми словами, это гроза, при которой вместо ливневого дождя выпадает ливневый снег, ледяной дождь или ледяная крупа.

Явление это не прогнозируется, поскольку условия для его образования в атмосфере появляются и развиваются спонтанно — всего за несколько минут. В отличие от летних масштабных гроз, могут наблюдаться всего 1-2 слабые, чаще, межоблачные молнии.

Сопровождается снежная гроза очень приглушенным громом гораздо более низкого звучания, в отличие от обычного.

Так выглядит снежная гроза

Стоит отметить, что в "Укргидрометцентре" завершили пост о снежных грозах загадочными фразами о том, что такое уникальное явление невозможно пропустить, так как специальные датчики-грозопеленгаторами фиксируют даже слабые разряды. Однако 11 января грозопеленгатор грозы не зафиксировал.

"Сопровождается снежная гроза очень приглушенным громом гораздо более низкого звучания, в отличие от обычного летнего.Поскольку это явление уникальное, его часто путают с другими событиями, но датчики, называемые грозопеленгаторами фиксируют даже слабые разряды, поэтому с легкостью можно проверить было ли такое явление на самом деле, или нет. Вечером 11 января ни один грозопеленгатор грозы не зафиксировал", — сообщается в посте.

В Телеграм-канале же посвященному космосу "UST | Космос" наставивают на том, что жители Киева все-таки видели именно снежную грозу. Авторы отмечают, что такое явление действительно редкое для наших широт, однако оно является очень опасным.

"Снежная гроза очень опасна. Прежде всего, потому что снег приглушает гром. Это означает, что его сложно услышать…Люди часто не осознают, что снежная буря, в которую они попали, набирает обороты, пока молния не ударит опасно близко", — говорится в сообщении.

Кроме этого авторы поста сделали понятную иллюстрацию, которая доступно объясняет причины возникновения снежной грозы:

Напомним, что вечером 11 января Киев накрыла снежная буря. Снегом замело землю, тротуары и проезжие части. Вдобавок к снегопаду в Киеве бушевал сильный ветер. Температура воздуха упала до -3 градусов. Жителей столицы напугал не столько снегопад, сколько вспышка в небе и звук, похожий на взрыв.

Как оказалось, люди стали свидетелями редкого метеорологического явления — снежной грозы.

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