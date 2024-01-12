Таємнича зимова гроза над Києвом: синоптики розповіли, що сталося

Люди стали свідками однієї з найаномальніших примх природи

Увечері в четвер, 11 січня, мешканців та гостей столиці злякали вибухи та яскраві спалахи, які вони могли спостерігати у небі. Як виявилося на Київ та область, обрушилося дуже рідкісне метеорологічне явище — снігова гроза.

Вибухи та спалахи, які бачили та чули люди у столиці, насправді були громом та блискавкою. Про це повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

Так, снігова гроза – це досить рідкісне метеорологічне явище, яке відбувається приблизно 5-6 разів на рік. Простими словами, це гроза, при якій замість зливи випадає зливовий сніг, крижаний дощ або крижана крупа.

Це явище не прогнозується, оскільки умови для його утворення в атмосфері з’являються і розвиваються спонтанно — лише за кілька хвилин. На відміну від літніх масштабних гроз, можуть спостерігатися лише 1-2 слабкі, частіше міжхмарні блискавки.

Супроводжується снігова гроза дуже приглушеним громом набагато нижчого звучання, на відміну від звичайного.

Так виглядає снігова гроза

Варто зазначити, що в "Укргідрометцентрі" завершили допис про снігові грози загадковими фразами про те, що таке унікальне явище неможливо пропустити, оскільки спеціальні датчики-грозопеленгатори фіксують навіть слабкі розряди. Проте 11 січня грозопеленгатор грози не зафіксував.

"Супроводжується сніжна гроза дуже приглушеним громом набагато нижчого звучання, на відміну від звичайного літнього. Оскільки це явище унікальне, його часто плутають з іншими подіями, але датчики, що називаються грозопеленгаторами фіксують навіть слабкі розряди, тому з легкістю можна перевірити чи було таке явище насправді, чи ні. Увечері 11 січня жоден грозопеленгатор грози не зафіксував", — повідомляється у пості.

У Телеграм-каналі ж присвяченому космосу "UST | Космос" наполягають на тому, що мешканці Києва таки бачили саме снігову грозу. Автори відзначають, що таке явище справді рідкісне для наших широт, проте воно є дуже небезпечним.

"Снігова гроза дуже небезпечна. Насамперед тому, що сніг приглушує грім. Це означає, що його складно почути… Люди часто не усвідомлюють, що снігова буря, в яку вони потрапили, набирає обертів, поки блискавка не вдарить небезпечно близько", — йдеться в повідомленні.

Крім цього автори посту зробили зрозумілу ілюстрацію, яка доступно пояснює причини виникнення снігової грози:

Нагадаємо, що увечері 11 січня Київ накрила снігова буря. Снігом замело землю, тротуари та проїжджі частини. На додачу до снігопаду в Києві вирува сильний вітер. Температура повітря впала до -3 градусів. Мешканців столиці налякав не так снігопад, як спалах у небі та звук, схожий на вибух.

Як виявилось, люди стали свідками рідкісного метеорологічного явища — снігової грози.

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