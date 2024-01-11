Майже як вибухи: негода налякала людей у Києві (відео)

За прогнозом, сніг у Києві йтиме всю ніч

Увечері 11 січня Київ накрила сніжна буря. У столиці також чули звук, схожий на вибух, який виявився громом.

Фото та відео негоди діляться у соціальних мережах. Вулиці буквально за лічені години замело снігом.

Снігом замело землю, тротуари та проїжджу частину. На додачу до снігопаду в Києві вирує сильний вітер. Температура повітря впала до -3 градусів. Проте не всіх мешканців та гостей столиці лякає негода. Дехто спокійно гуляє вулицею, знімаючи зимові кадри на телефон.

Мешканців столиці налякав не так снігопад, як спалах у небі та звук, схожий на вибух. За попередніми даними, це був грім, але дощу у Києві не спостерігається. Снігова гроза – це досить рідкісне метеорологічне явище. Замість зливи на землю випадає крижана крупа, тобто сніг. Грім чули не лише мешканці Києва, а й Чернігова.

Згідно з прогнозом погоди, снігопад у столиці триватиме до 2-3 години ночі 12 січня. А температура повітря може опуститись до 10 градусів морозу. Пориви вітру очікуються в межах 7-12 м/с.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у січні 2024 року очікується дві хвилі похолодання. У деяких областях може бути до 15 градусів морозу.