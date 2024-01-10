Під владою Сонця: чи очікувати на Землі магнітні бурі найближчим часом

З'явився оновлений прогноз

Сонце усіяне 11 групами плям, які мають нестабільні магнітні поля і потріскують незначними спалахами класу С. За словами астросиноптиків, вони можуть спровокувати геомагнітні шторми на Землі.

Сонячна пляма AR3546, яка швидко зростає, є найменш стабільною і, отже, найбільшою загрозою для більш значного спалаху. Як мовиться на сайті Spaceweather.

Водночас на ресурсі Meteoprog було оприлюднено прогноз щодо ймовірних геомагнітних бур на нашій планеті протягом 10 січня.

Остання доба не принесла будь-яких магнітних коливань, а сонячна активність була на низькому рівні. Однак протягом минулих 24 годин відбулось 9 спалахів класу С, що може вплинути на магнітосферу Землі.

Якою буде сонячна активність 10 січня

Імовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 45%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%.

Кількість сонячних плям – 69.

Варто зауважити, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Прогноз магнітних бур протягом 10-19 січня

Згідно з графіком, який був оновлений на сайті Meteoagent, можна дізнатись, що світило 10-19 січня не впливатиме на магнітне поле нашої планети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну йде нова хвиля холодів. Синоптик розповіла, де буде найнижча температура протягом 10-14 січня.