Динозаврів ще й у планах не було: вчені знайшли останки найдавнішого хижака на планеті, як він виглядав

Вид мав значні розміри

Вчені виявили останки одного із найдавніших хижаків на планеті. Він полював ще задовго до появи динозаврів.

Про це йдеться у статті для журналу Science Advances. Йдеться про Timorebestia koprii — щойно описаний вид хижої тварини, яку виявили в Гренландії.

На відміну від інших м’ясоїдних кембрійського періоду, тиморебестіа не відноситься до членистоногих, це великий і один з ранніх представників типу щетинкощелепні або морські стрілки. Імовірно, він з’явився на землі 538 мільйонів років тому на зорі кембрійського періоду.

Зазначається, що Гренландія у ті далекі часи була зовсім іншою. На ній не було льоду і взагалі вона розташовувалась у Південній півкулі.

Тиморебестіа нагадав вченим Amiskwia sagittiformis — інший кембрійський організм, який близький до будови, а швидше за все також споріднений з сучасними щетинкощелепними на кшталт саггіти. Ці морські стрілки є невеликими планктонними безхребетними розмірами від кількох міліметрів до 12 сантиметрів. Щетинкощелепні плавають, згинаючи тіло вгору і вниз, і поїдають менші планктонні організми: інфузорій, мікроскопічних рачків і так далі. Для цього щетинкощелепні використовують особливі щетинки біля рота — звідси їхня назва.

Сам T. koprii, як для кембрійської тварини, мав значні розміри — окремі екземпляри досягали в довжину майже 30 сантиметрів. У скам’янілості також розглянули розташований на черевній стороні ганглій, або нервовий вузол. Ганглій добре зберігся завдяки унікальному механізму вторинної фосфатної мінералізації (фосфатизація). Такий орган характерний для щетинкощелепних, що дозволяє впевнено віднести тиморебестіа саме до цього типу тварин. У той же час не можна сказати, що він був предком морських стрілок, що нині живуть. Вчені віднесли T. koprii до тупикової, так званої стовбурової групи типу (stem group).

Автори дослідження вважають, що описана ними тварина вела хижий спосіб життя, це пояснює великі антени та складний устрій плавників. Більше того, у травному тракті одного з скам’янілих зразків T. koprii виявилося кілька членистоногих із раковиною виду Isoxys volucris.

Виходить, тиморебестіа був одним із найбільших хижаків кембрійського періоду і "забрався" на вершину харчового ланцюжка раніше, ніж членистоногі на кшталт аномалокарісу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли схожу на Землю планету, на якій може бути життя.