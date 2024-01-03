Сонячна пляма постійно спалахує: чи готуватись землянам до магнітної бурі

Вчені застерігають про загрозу з космосу

На Сонці поступово росте пляма AR3536, яка має нестандартне магнітне поле. Астросиноптики прогнозують, що вона може стати додатковим джерелом сонячних спалахів.

Обсерваторії сонячної динаміки NASA показує магнітну карту, передає Spaceweather. На ній зображено пляму, яка має звичайне магнітне поле, та AR3536, у якої "+" та "-" розташовані інакше.

Цей поворот може пояснити, чому сонячна пляма така активна. Закручене магнітне поле містить додаткову енергію для сонячних спалахів. За останні 2 дні AR3636 запустила чотири спалахи класу M і спалах класу X5, які вважаються найпотужнішими спалахами 25-го сонячного циклу (на цей час).

Якщо ця дивна намагніченість збережеться, можливо, буде ще більше спалахів, які стануть причинами геомагнітних бур на Землі.

А тим часом на сайті Meteoagent було оновлено графік магнітних штормів на нашій планеті протягом 3-12 січня.

Згідно з ним, 3 січня магнітосфера Землі перебуває у стані спокою, однак вже 4 січня відбудеться магнітна буря 5 балів. Наступного дня, 5 січня, вона збільшить свій вплив до 6 балів, а вже 6 січня — зовсім зникне.

Протягом 7-12 січня ніяких коливань не передбачається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до яких міст України найближчим часом прийдуть сильні морози, дощі та сніг.