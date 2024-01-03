Солнечное пятно постоянно вспыхивает: готовиться ли землянам к магнитной буре

Ученые предостерегают об угрозе из космоса

На Солнце постепенно растет пятно AR3536, имеющее нестандартное магнитное поле. Астросиноптики прогнозируют, что оно может стать дополнительным источником солнечных вспышек.

Обсерватория солнечной динамики NASA показывает магнитную карту, передает Spaceweather. На ней изображено пятно, имеющее обычное магнитное поле, и AR3536, у которого "+" и "-" расположены иначе.

Этот поворот может объяснить, почему солнечное пятно так активно. Закрученное магнитное поле содержит дополнительную энергию для солнечных вспышек. За последние 2 дня AR3636 запустило четыре вспышки класса M и вспышку класса X5, которые считаются мощными вспышками 25-го солнечного цикла (на данный момент).

Если эта странная намагниченность сохранится, возможно, будет еще больше вспышек, которые станут причинами геомагнитных бурь на Земле.

Между тем на сайте Meteoagent был обновлен график магнитных штормов на нашей планете в течение 3-12 января.

Согласно ему, 3 января магнитосфера Земли находится в покое, однако уже 4 января произойдет магнитная буря 5 баллов. На следующий день, 5 января, она увеличит свое влияние до 6 баллов, а уже 6 января — совсем исчезнет.

В течение 7-12 января никаких колебаний не предвидится.

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