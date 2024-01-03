Дожди, снег и -18: в каких областях Украины ожидается настоящая зима

Синоптики дали прогноз на 3-7 января

В ближайшие несколько дней Украину ждет дождливая погода местами с мокрым снегом. При этом в некоторых областях стоит ожидать настоящих ночных морозов.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентр. Синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам с 3 по 7 января.

Так, в среду, 3 января, по всей территории Украины ожидаются осадки. При этом в центральных, восточных и северных областях пройдет еще и мокрый снег. Холоднее всего будет в Сумской и Черниговской областях. Ночью температура воздуха там будет опускаться до -13.. -14 градусов.

В четверг, 4 января, мокрый снег с дождем будет во всех областях, кроме южных. Там пройдет просто дождь. При этом значительно потеплеет в северной части страны. Ночью температура воздуха будет опускаться до -3.

5 января снова будут осадки и снова по всей стране. Мокрый снег с дождем пройдет с Волынской, Житомирской, Ровенской, Черниговской и Сумской областях. В остальных будет дождь в течение дня. Значительных изменений в температуре воздуха не произойдет.

В субботу, 6 января, погода немного улучшится, но только в некоторых областях. В западной части Украины в этот день ожидается мокрый снег с дождем и дожди. Также дождливая погода будет в Днепропетровской, Луганской Донецкой и Винницкой областях. В остальных будет облачно. Однако в этот день ожидается снова похолодание. В северных областях температура воздуха днем и ночью будет падать до -10.

7 января снова вернутся дожди. В этот день облачная погода ожидается только в Сумской, Харьковской и Луганской областях. В Киевской и Черниговской и Полтавской пройдет снег. В остальных областях будет с нег с дождем или просто дождь. В Сумской области температура воздуха днем упадет до -16 градусов, а в Черниговской — ночью до -18.

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала "Телеграфу", почему зима в этом году относительно теплая и стоит ли еще ожидать морозов. Она сказала, какой будет погода в январе и февраля.