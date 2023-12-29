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"Такая зима для энергетики – просто подарок, но если Арктику прорвет…": Климатолог рассказала, почему "сломалась" зима

Автор
Артур Гор Артур Гор
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Автор
hronika.info

Декабрь 2023 года может стать самым теплым за последние 70 лет

Несмотря на морозный дебют, декабрь-2023 оказался неожиданно теплым. Даже аномально теплым: в Киеве и Луцке зафиксировали температурные рекорды, а погода на Новый год обещает быть по-весеннему ласковой.

Почему это происходит? Что "сломалось" в природе? Следует ли ожидать возвращения крепкого мороза в январе и феврале? На эти вопросы в блиц-интервью "Телеграфу" ответила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух.

Вера Алексеевна, в Украине наблюдаем не совсем типичную погоду для зимы: в столице и на западе страны в декабре уже были зафиксированы температурные рекорды. Это обычная ситуация?

— Что мы подразумеваем под "типичной зимой"? Обычно климатологи подразумевают климатическую норму – средние многолетние значения температур за 30 лет. Современная климатическая норма с 1991 по 2020 год, а предыдущая – с 1961 по 1990 год. Если мы их сравним, увидим, что они существенно изменились: средняя температура воздуха за год выросла на 1-1,2 градуса. Наибольшие изменения наблюдаются как раз в зимний и летний периоды.

То есть зима у нас существенно потеплела, и мы это очень хорошо чувствуем. Более того, в отдельные годы зимы у нас вообще не наблюдалось. Даже устойчивый переход через 0 С, когда отрицательные температуры держатся пять дней и более, в некоторых регионах эти периоды существенно сокращаются.

К примеру, в январе в Украине средняя температура за месяц выросла почти на 3 градуса. Это очень большие перемены. Кстати, среди зимних месяцев, в последние десятилетия, температура в декабре как раз не очень менялась. Но сейчас уже и в декабре отмечается тенденция к повышению температуры. И очень вероятно, что декабрь 2023 окажется одним из самых теплых в Украине за последние 70 лет, а возможно даже и больше.

Что же происходит? Почему так серьезны изменения климата, особенно зимой?

— На севере Европы в Атлантике наблюдается мощная циклоническая деятельность. Такой южный циклон в начале декабря вышел на территорию Украины, обусловив мощные снегопады и штормы в Черном море. Дальше эти циклоны перемещались по северу Европы, а Украина оказывалась в тыловой части. Так и сейчас: мы находимся в теплом секторе циклона. Соответственно, у нас преобладает тёплая воздушная масса, воздух перемещается с запада, из Атлантики, мы видим осадки в виде дождя, а поскольку это теплые, влажные атлантические воздушные массы, они обуславливают у нас достаточно высокие, аномальные температуры.

Кроме того, увеличивается давление, становится больше солнечных прояснений и воздух дополнительно нагревается солнечной радиацией. А ведь еще и нет снега, и солнечная радиация меньше отражается от поверхности и идет дополнительный прогрев.

Но не вся зима будет такой?

— По тем прогнозам, которые дают Европейский центр среднесрочных прогнозов, NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. — Ред. ) и январь, и февраль ожидаются достаточно теплыми. И что интересно, эти прогностические модели разных агентств совпадают, что бывает довольно редко.

Согласно расчетам, в январе будут преобладать западные потоки воздуха. Состоится перемещение воздушных масс из Атлантики вдоль параллели, на севере Европы образуется мощнейший циклон, а Украина будет в его южной части, где будут преобладать как раз теплые воздушные массы.

И много осадков?

— Да. В этом мощном циклоническом образовании будет развита фронтальная деятельность и нас ожидает количество осадков выше нормы. Мы будем видеть смену периодов, когда выпадает дождь, мокрый снег, дождь со снегом. И очень вероятно, что это будет происходить на фоне более высоких температур, характерных для зимних месяцев.

Но ведь такие климатические изменения зимой, насколько можно понимать, вредны? Хотя теплая зима это вроде бы и хорошо.

— Действительно, риски есть, но, смотря для чего. Если мы говорим об энергетике, то нам это просто подарок. Два месяца отопительного сезона мы прошли почти с положительными температурами и даже в январе во многих регионах Украины будет преобладать такая температура в течение суток.

С другой стороны, если температура воздуха будет держаться в пределах +5 °С и выше, то возникает риск для растений, ведь не прекращается период вегетации. Обратите внимание, что у нас сейчас зеленеет трава, а возможность морозов не исключена. И если растения очень рано зацветут, а потом будут заморозки (а это мы видели уже неоднократно), это плохо закончится для урожая.

Вы говорите о возможности морозов. Насколько она высока?

— В условиях беспрецедентных изменений климата это трудно предсказать. Понимаете, сейчас возникают климатические ситуации, которых раньше не было, а все прогнозы основываются на средних данных. Если возникает аномальная ситуация, она не учитывается в прогнозах.

К примеру, сейчас метеорологи внимательно следят за происходящим в полярных широтах. Есть такие явления как струйные течения и стратосферное потепление. И стратосферное потепление — одно из мало изученных и практически не прогнозируемых явлений. Нет даже теории, почему внезапно температура воздуха от –50 градусов на высоте 30 километров, за несколько часов поднимается до 0 градусов. И как следствие, барьер, который защищает нас от арктического воздуха, прорывается и возможны арктические вторжения. И риск того, что все скоро изменится, всегда остается.

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#Энергетика #Погода #Зима #Синоптик