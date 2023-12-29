"Такая зима для энергетики – просто подарок, но если Арктику прорвет…": Климатолог рассказала, почему "сломалась" зима

Декабрь 2023 года может стать самым теплым за последние 70 лет

Несмотря на морозный дебют, декабрь-2023 оказался неожиданно теплым. Даже аномально теплым: в Киеве и Луцке зафиксировали температурные рекорды, а погода на Новый год обещает быть по-весеннему ласковой.

Почему это происходит? Что "сломалось" в природе? Следует ли ожидать возвращения крепкого мороза в январе и феврале? На эти вопросы в блиц-интервью "Телеграфу" ответила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух.

— Вера Алексеевна, в Украине наблюдаем не совсем типичную погоду для зимы: в столице и на западе страны в декабре уже были зафиксированы температурные рекорды. Это обычная ситуация?

— Что мы подразумеваем под "типичной зимой"? Обычно климатологи подразумевают климатическую норму – средние многолетние значения температур за 30 лет. Современная климатическая норма с 1991 по 2020 год, а предыдущая – с 1961 по 1990 год. Если мы их сравним, увидим, что они существенно изменились: средняя температура воздуха за год выросла на 1-1,2 градуса. Наибольшие изменения наблюдаются как раз в зимний и летний периоды.

То есть зима у нас существенно потеплела, и мы это очень хорошо чувствуем. Более того, в отдельные годы зимы у нас вообще не наблюдалось. Даже устойчивый переход через 0 С, когда отрицательные температуры держатся пять дней и более, в некоторых регионах эти периоды существенно сокращаются.

К примеру, в январе в Украине средняя температура за месяц выросла почти на 3 градуса. Это очень большие перемены. Кстати, среди зимних месяцев, в последние десятилетия, температура в декабре как раз не очень менялась. Но сейчас уже и в декабре отмечается тенденция к повышению температуры. И очень вероятно, что декабрь 2023 окажется одним из самых теплых в Украине за последние 70 лет, а возможно даже и больше.

— Что же происходит? Почему так серьезны изменения климата, особенно зимой?

— На севере Европы в Атлантике наблюдается мощная циклоническая деятельность. Такой южный циклон в начале декабря вышел на территорию Украины, обусловив мощные снегопады и штормы в Черном море. Дальше эти циклоны перемещались по северу Европы, а Украина оказывалась в тыловой части. Так и сейчас: мы находимся в теплом секторе циклона. Соответственно, у нас преобладает тёплая воздушная масса, воздух перемещается с запада, из Атлантики, мы видим осадки в виде дождя, а поскольку это теплые, влажные атлантические воздушные массы, они обуславливают у нас достаточно высокие, аномальные температуры.

Кроме того, увеличивается давление, становится больше солнечных прояснений и воздух дополнительно нагревается солнечной радиацией. А ведь еще и нет снега, и солнечная радиация меньше отражается от поверхности и идет дополнительный прогрев.

— Но не вся зима будет такой?

— По тем прогнозам, которые дают Европейский центр среднесрочных прогнозов, NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. — Ред. ) и январь, и февраль ожидаются достаточно теплыми. И что интересно, эти прогностические модели разных агентств совпадают, что бывает довольно редко.

Согласно расчетам, в январе будут преобладать западные потоки воздуха. Состоится перемещение воздушных масс из Атлантики вдоль параллели, на севере Европы образуется мощнейший циклон, а Украина будет в его южной части, где будут преобладать как раз теплые воздушные массы.

— И много осадков?

— Да. В этом мощном циклоническом образовании будет развита фронтальная деятельность и нас ожидает количество осадков выше нормы. Мы будем видеть смену периодов, когда выпадает дождь, мокрый снег, дождь со снегом. И очень вероятно, что это будет происходить на фоне более высоких температур, характерных для зимних месяцев.

— Но ведь такие климатические изменения зимой, насколько можно понимать, вредны? Хотя теплая зима это вроде бы и хорошо.

— Действительно, риски есть, но, смотря для чего. Если мы говорим об энергетике, то нам это просто подарок. Два месяца отопительного сезона мы прошли почти с положительными температурами и даже в январе во многих регионах Украины будет преобладать такая температура в течение суток.

С другой стороны, если температура воздуха будет держаться в пределах +5 °С и выше, то возникает риск для растений, ведь не прекращается период вегетации. Обратите внимание, что у нас сейчас зеленеет трава, а возможность морозов не исключена. И если растения очень рано зацветут, а потом будут заморозки (а это мы видели уже неоднократно), это плохо закончится для урожая.

— Вы говорите о возможности морозов. Насколько она высока?

— В условиях беспрецедентных изменений климата это трудно предсказать. Понимаете, сейчас возникают климатические ситуации, которых раньше не было, а все прогнозы основываются на средних данных. Если возникает аномальная ситуация, она не учитывается в прогнозах.

К примеру, сейчас метеорологи внимательно следят за происходящим в полярных широтах. Есть такие явления как струйные течения и стратосферное потепление. И стратосферное потепление — одно из мало изученных и практически не прогнозируемых явлений. Нет даже теории, почему внезапно температура воздуха от –50 градусов на высоте 30 километров, за несколько часов поднимается до 0 градусов. И как следствие, барьер, который защищает нас от арктического воздуха, прорывается и возможны арктические вторжения. И риск того, что все скоро изменится, всегда остается.