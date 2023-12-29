"Така зима для енергетики — просто подарунок, але якщо Арктику прорве…": Кліматолог розповіла, чому "зламалася" зима

Грудень 2023 може стати найтеплішим за останні 70 років

Попри морозний дебют, грудень-2023 виявився несподівано теплим. Навіть аномально теплим: у Києві та Луцьку зафіксували температурні рекорди, а погода на Новий рік обіцяє бути по-весняному лагідною.

Чому так відбувається? Що "зламалося" в природі? Чи варто очікувати повернення міцного морозу в січні та лютому? На ці запитання в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" відповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух.

— Віро Олексіївно, в Україні спостерігаємо не зовсім типову погоду для зими: в столиці і на заході країни у грудні вже було зафіксовано температурні рекорди. Це нормальна ситуація?

— Що ми маємо на увазі під "типовою зимою"? Зазвичай кліматологи мають на увазі кліматичну норму – середні багаторічні значення температур за 30 років. Сучасна кліматична норма з 1991 по 2020 рік, а попередня — з 1961 по 1990 рік. Якщо ми їх порівняємо, то побачимо, що вони суттєво змінилися: середня температура повітря за рік зросла на 1-1,2 градуси. А найбільші зміни спостерігаються якраз у зимовий та літній періоди.

Тобто зима у нас суттєво потеплішала і ми це дуже добре відчуваємо. Більш того, в окремі роки зими́ у нас взагалі майже не спостерігалося. Навіть стійкий перехід через 0 °С, коли від’ємні температури тримаються п’ять днів і більше, в деяких регіонах ці періоди суттєво скорочуються.

Наприклад, у січні в Україні середня температура за місяць зросла майже на 3 градуси. Це дуже великі зміни. До речі, серед зимових місяців, протягом останніх десятиліть, температура у грудні якраз не дуже змінювалася. Але зараз вже і в грудні відмічається тенденція до підвищення температури. І дуже ймовірно, що грудень 2023 року виявиться одним з найтепліших в Україні за останні 70 років, а можливо навіть і більше.

— То що ж відбувається? Чому такі серйозні зміни клімату, особливо взимку?

— На півночі Європи в Атлантиці спостерігається досить потужна циклонічна діяльність. Такий південний циклон на початку грудня вийшов на територію України, зумовивши потужні снігопади і шторми в Чорному морі. Далі ці циклони переміщувалися по півночі Європи, а Україна опинялася в тиловій частині. Так і зараз: ми перебуваємо в теплому секторі циклону. Відповідно, у нас переважає тепла повітряна маса, повітря переміщується із заходу, з Атлантики, ми бачимо опади у вигляді дощу, а оскільки це теплі, вологі атлантичні повітряні маси, вони зумовлюють у нас досить високі, аномальні температури.

Крім того, збільшується тиск, стає більше сонячних прояснень і повітря додатково нагрівається сонячною радіацією. А ще ж і нема снігу, і сонячна радіація менше відбивається від поверхні і йде додатковий прогрів.

— Але не вся зима такою буде?

— За тими прогнозами, які дають Європейський центр середньострокових прогнозів, NOAA (Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США. — Ред.) і січень, і лютий очікуються досить теплими. І що цікаво, ці прогностичні моделі різних агенцій збігаються, що буває досить не часто.

Відповідно до розрахунків, в січні будуть переважати західні потоки повітря. Відбудеться переміщення повітряних мас з Атлантики вздовж паралелі, на півночі Європи утвориться дуже потужний циклон, а Україна буде в його південній частині, де переважатимуть якраз таки теплі повітряні маси.

— І багато опадів?

— Так. У цьому потужному циклонічному утворенні буде розвинена фронтальна діяльність і нас очікує кількість опадів вища за норму. Ми будемо бачити чергування періодів, коли випадатиме дощ, мокрий сніг, дощ зі снігом. І дуже ймовірно, що це відбуватиметься на фоні більш високих температур, аніж ті, що характерні для зимових місяців.

— Але ж такі кліматичні зміни взимку, наскільки можна розуміти, шкідливі? Хоча тепла зима це, начебто, й добре.

— Дійсно, ризики є, але дивлячись для чого. Якщо ми говоримо про енергетику, то для нас це просто подарунок. Два місяці опалювального сезону ми пройшли майже з додатніми температурами і навіть у січні у багатьох регіонах України переважатиме така температура протягом доби.

З іншого боку, якщо температура повітря триматиметься у межах +5 °С і вище, тут виникає ризик для рослин, адже не припиняється період вегетації. Зверніть увагу, що у нас зараз зеленіє трава, а можливість морозів не виключена. І якщо рослини дуже рано зацвітуть, а потім будуть заморозки (а це ми бачили вже неодноразово), то це погано закінчиться для врожаю.

— Ви кажете про можливість морозів. Наскільки вона висока?

— В умовах безпрецедентних змін клімату це важко передбачити. Розумієте, зараз виникають кліматичні ситуації, яких раніше не було, а всі прогнози ґрунтуються на середніх даних. Якщо виникає аномальна ситуація, то вона не враховується у прогнозах.

Наприклад, зараз метеорологи уважно стежать за тим, що відбувається у полярних широтах. Існують такі явища як струминні течії і стратосферне потепління. І стратосферне потепління — одне з явищ, яке мало вивчене і практично не прогнозується. Нема навіть теорії, чому раптово температура повітря від –50 градусів на висоті 30 кілометрів, за декілька годин піднімається до 0 градусів. І як наслідок, бар’єр, який захищає нас від арктичного повітря, проривається і є можливими арктичні вторгнення. І ризик того, що все швидко зміниться, завжди залишається.