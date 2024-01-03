Дощі, сніг та -18: у яких областях України очікується справжня зима

Синоптики дали прогноз на 3-7 січня

У найближчі кілька днів на Україну чекає дощова погода місцями з мокрим снігом. При цьому в деяких областях варто чекати на справжні нічні морози.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики розповіли, на яку погоду чекати українцям з 3 по 7 січня.

Так, у середу, 3 січня, на всій території України очікуються опади. При цьому у центральних, східних та північних областях пройде ще й мокрий сніг. Найхолодніше буде у Сумській та Чернігівській областях. Вночі температура повітря там опускатиметься до -13.. -14 градусів.

У четвер, 4 січня, мокрий сніг із дощем буде у всіх областях, крім південних. Там пройде дощ. При цьому значно потеплішає у північній частині країни. Вночі температура повітря опускатиметься до -3.

5 січня знову будуть опади та знову по всій країні. Мокрий сніг із дощем пройде з Волинської, Житомирської, Рівненської, Чернігівської та Сумської областей. У решті дня буде дощ. Значних змін у температурі повітря не станеться.

У суботу, 6 січня, погода трохи покращає, але тільки в деяких областях. У західній частині України у цей день очікується мокрий сніг із дощем та дощі. Також дощова погода буде у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Вінницькій областях. В решті буде хмарно. Однак цього дня очікується знову похолодання. У північних областях температура повітря вдень та вночі падатиме до -10.

7 січня знову повернуться дощі. У цей день хмарна погода очікується лише у Сумській, Харківській та Луганській областях. У Київській та Чернігівській та Полтавській пройде сніг. В інших областях буде з нього з дощем або просто дощ. На Сумщині температура повітря вдень впаде до -16 градусів, а на Чернігівщині — вночі до -18 градусів.

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла "Телеграфу", чому зима цього року відносно тепла і чи варто чекати ще морозів. Вона сказала, якою буде погода у січні та лютому.