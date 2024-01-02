Мелодия тысяч струн: ученые записали "музыку", которую слышат пауки (видео)

Как воспринимают мир пауки

Пауки помимо свойства вводить в ужас арахнофобов имеют много уникальных черт, не присущих ни одной другой форме жизни на нашей планете. Например, к таковым относится их паутина, которая не только используется в качестве сетки для ловли добычи, но и выступает в роли своеобразного "уха" для этих членистоногих.

Так исследователи из MIT еще в 2019 году установили, что каждая нить в паутине колеблется на свой частоте, чем издает уникальную "ноту". Это позволяет пауку понимать в каком месте добыча попала в сеть и даже по колебанию определять исходит ли дрожание от жертвы, дуновения ветра или от другого паука, который "наведался в гости".

В течение нескольких лет вместе с художником Томасом Сарачено они работали над попытками визуализацией трехмерной модели паутины и в конечном итоге попытались перевести ее в музыку.

"Пауки живут в среде вибрирующих струн. Они не очень хорошо видят, поэтому чувствуют свой мир с помощью вибраций, имеющих разную частоту", — отметил инженер MIT Маркус Бюлер.

Хотя люди в основном представляют паутину как двумерную круглую сетку, но большинство пауков создают трехмерные структуры. Например, таковые создают тропические палаточные пауки (Cyrtophora citricola), которые и были взяты для эксперимента.

Ученые наблюдали за тем, как он плетет свою паутину в замкнутом пространстве и переносили этот процесс в виртуальное пространство. После этого они визуализировали это с помощью световых нитей и музыкальных нот, чтобы позволить людям получить более наглядное представление о том, в какой среде живут пауки.

Также их работа может пригодиться и в других сферах, например, чтобы понять, как сооружать конструкции без помощи опор в 3D-печати.

Кроме того, понимание работы этих сетей может позволить влиять на поведение пауков, то есть ученые хотят попытаться "поговорить" с пауками на их языке.

Как сообщалось ранее, ученые дали крысам возможность поиграть в компьютерные игры, чтобы понять, есть ли у них воображение.