Невидимые манипуляторы: бактерии оказались способными влиять на поведение животных и людей

Бактерии могут напрямую влиять на нейроны головного мозга

Как известно, внутри человека проживают неисчислимые триллионы бактерий, которые обычно помогают в пищеварительном процессе или производят некоторые важные химические соединения, однако они, как оказалось, также могут влиять на настроение и даже участвовать в формировании мыслей.

Как говорится в материале BBC, осознание этого может помочь в будущем улучшить способности человека к мышлению и даже бороться с психическими расстройствами.

На протяжении последних десятилетий ученые находили доказательства того, что кишечная биота, то есть те самые триллионы бактерий, не просто поддерживают наше пищеварение, но могут влиять и на поведение.

"Конкретные кишечные микробы могут модулировать иммунную систему таким образом, что влияют на мозг, а также производят молекулы, которые передают сигналы непосредственно нейронам, чтобы регулировать их деятельность. Мы обнаружили, что кишечные микробы могут регулировать раннее развитие нейронов таким образом, что приводит к длительному воздействию на мозговые цепи и поведение", — сказала доцент Элейн Сяо из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В частности, ученые говорят, что передавать свои сигналы они могут разными способами — через иммунитет, биохимические процессы или даже через блуждающий нерв.

Эксперименты на мышах показали, что бактерии Lactobacillus rhamnosus JB1 оказались способными улучшать настроение. В то время как стерильные и "свободные" от бактерий грызуны чаще впадают в состояние тревоги и реже пытаются вступить в контакт с другими мышами, нежели их собраться с нормальной микробиотой.

При этом мыши, получавшие антибиотики, то есть с поврежденной микробиотой, были более активными, склонными к рискованному поведению и показывали худшие результаты в запоминании и обучении.

Вполне вероятно, что в будущем человечество научится использовать "хорошие" бактерии для корректировки поведения и даже лечения психических проблем, но сейчас ученым надо понять как проходит этот процесс и какие из них на что влияют.

Как сообщалось ранее, ученые создали молекулярный "отбойный молоток" и с его помощью успешно разрушили раковые клетки. Для проведения эксперимента им понадобился лабораторный краситель и инфракрасный свет.