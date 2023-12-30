Невидимі маніпулятори: бактерії виявилися здатними впливати на поведінку тварин та людей

Бактерії можуть безпосередньо впливати на нейрони головного мозку

Як відомо, всередині людини проживають незліченні трильйони бактерій, які зазвичай допомагають у травному процесі або виробляють деякі важливі хімічні сполуки, проте вони, як виявилося, також можуть впливати на настрій і навіть брати участь у формуванні думок.

Як мовиться в матеріалі BBC, усвідомлення цього може допомогти в майбутньому покращити здатність людини до мислення і навіть боротися з психічними розладами.

Протягом останніх десятиліть вчені знаходили докази того, що кишкова біота, тобто ті трильйони бактерій, не просто підтримують наше травлення, але можуть впливати і на поведінку.

"Конкретні кишкові мікроби можуть модулювати імунну систему таким чином, що впливають на мозок, а також виробляють молекули, які передають сигнали безпосередньо нейронам, щоб регулювати їхню діяльність. Ми виявили, що кишкові мікроби можуть регулювати ранній розвиток нейронів таким чином, що призводить до тривалого впливу на мозкові ланцюги та поведінку", — сказала доцент Елейн Сяо з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Зокрема, вчені кажуть, що передавати свої сигнали вони можуть у різний спосіб — через імунітет, біохімічні процеси або навіть через блукаючий нерв.

Експерименти на мишах показали, що бактерії Lactobacillus rhamnosus JB1 виявилися здатними покращувати настрій. У той час як стерильні та "вільні" від бактерій гризуни частіше впадають у стан тривоги та рідше намагаються вступити в контакт з іншими мишами, ніж зібратися з нормальною мікробіотою.

При цьому миші, які отримували антибіотики, тобто з пошкодженою мікробіотою, були активнішими, схильними до ризикованої поведінки і показували найгірші результати у запам’ятовуванні та навчанні.

Цілком ймовірно, що в майбутньому людство навчиться використовувати "хороші" бактерії для коригування поведінки й навіть лікування психічних проблем, але зараз вченим треба зрозуміти, як проходить цей процес і які з них на що впливають.

Як повідомлялося раніше, вчені створили молекулярний "відбійний молоток" та з його допомогою успішно зруйнували ракові клітини. Для проведення експерименту їм знадобився лабораторний барвник та інфрачервоне світло.