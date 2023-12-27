Молекулярний "відбійний молоток" успішно знищив ракові клітини: вчені зацікавили новим відкриттям

Відкриття може мати велике майбутнє

Вчені створили молекулярний "відбійний молоток" та з його допомогою успішно зруйнували ракові клітини. Для проведення експерименту їм знадобився лабораторний барвник та інфрачервоне світло.

Як йдеться в матеріалі Science Alert, у журналі Nature Chemistry з’явилося дослідження вчених з Техасу (США), в якому вони звернули увагу на цікаву властивість ціанінів вібрувати при дії світла.

Ці речовини мають широке поширення і в основному використовуються для біомаркування, тобто для підсвічування тканин для того, щоб їх можна було розглянути під мікроскопом.

Це досягається шляхом властивості ціанінів зв’язуватися з різними клітинами та стабільну поведінку у водному середовищі. Проте є в них ще одна властивість, яка зацікавила вчених у цьому експерименті.

Так при впливі інфрачервоного світла молекули ціаніну починають вібрувати на частоті десятки терагерц. Варто зазначити, що це не єдині речовини, які вібрують від впливу світла, наприклад, молекулярні машини, створені вченим Бернардом Ферингою, можуть вібрувати при видимому світлі, але в мільйон разів повільніше.

Вібрація при інфрачервоному випромінюванні це великий плюс, кажуть автори дослідження, оскільки воно здатне проникати на 14 сантиметрів углиб тканин.

"Це абсолютно нове покоління молекулярних машин, які ми називаємо молекулярними відбійними молотками", — кажуть автори дослідження.

У проведених тестах були використані клітини меланоми, в які був загнаний "молекулярний відбійний молоток", а після його активації 99% ракових клітин були знищені. Після цього вони застосували його на хворих на меланому мишах, після чого половина з них позбулася раку.

Вчені визнають, що це дуже ранній етап досліджень і про практичне застосування механізму говорити поки що рано, але в теорії людство може навчитися боротися з раком без використання дорогих операцій.

Нагадаємо, це не перша спроба боротися із раком, використовуючи механічні сили. Наприклад, раніше австралійські вчені виявили, що ракові клітини самознищуються в умовах невагомості.