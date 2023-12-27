Молекулярный "отбойный молоток" успешно уничтожил раковые клетки: ученые заинтриговали новым открытием

У открытия может быть большое будущее

Ученые создали молекулярный "отбойный молоток" и с его помощью успешно разрушили раковые клетки. Для проведения эксперимента им понадобился лабораторный краситель и инфракрасный свет.

Как говорится в материале Science Alert, в журнале Nature Chemistry появилось исследование ученых из Техаса (США), в котором они обратили внимание на любопытное свойство цианинов вибрировать при воздействии света.

Эти вещества имеют широкое распространение и в основном используются для биомаркировки, то есть для подсвечивания тканей для того, чтобы их легче можно было рассмотреть под микроскопом.

Это достигается за счет свойства цианинов связываться с разными клетками и стабильное поведение в водной среде. Однако есть у них и еще одно свойство, которое заинтересовало ученых в этом эксперименте.

Так при воздействии инфракрасного света молекулы цианина начинают вибрировать на частоте в десятки терагерц. Стоит отметить, что это не единственные вещества, которые вибрируют от воздействия света, например молекулярные машины, созданные ученым Бернардом Ферингой могут вибрировать при видимом свете, но в миллион раз медленнее.

Вибрация при инфракрасном излучении это большой плюс, говорят авторы исследования, поскольку оно способно проникать на 14 сантиметров вглубь тканей.

"Это совершенно новое поколение молекулярных машин, которые мы называем молекулярными отбойными молотками", — говорят авторы исследования.

В проведенных теста были использованы клетки меланомы, в которые был загнан "молекулярный отбойный молоток", а после его активации 99% раковых клеток были уничтожены. После этого они применили его на больных меланомой мышах, после чего половина из них избавилась от рака.

Ученые признают, что это очень ранний этап исследований и о практическом применении механизма говорить пока рано, но в теории человечество может научиться бороться с раком без использования дорогих операций.

Напомним, это не первая попытка бороться с раком, используя механические силы. Например, ранее австралийские ученые обнаружили, что раковые клетки самоуничтожаются в условиях невесомости.